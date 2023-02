W przedstawionej w poniedziałek prognozie gospodarczej Komisja Europejska obniżyła szacunki dla inflacji w Polsce; prognozuje, że inflacja w 2022 r. wyniesie 13,2 proc., a w 2023 r. 11,7 proc.

Odnosząc się do obniżenia przez KE prognoz inflacji w Polsce Marcin Klucznik zwrócił uwagę, że analitycy KE oczekują "bardzo silnego wyhamowania cen w przyszłym roku". "Zagrożeniem dla prognoz jest silniejszy wzrost cen surowców energetycznych" - zaznaczył.

Ekspert podkreślił, że analitycy KE obniżyli prognozę inflacji w Polsce na 2023 r. z 13,8 do 11,7 proc., czyli o 3,1 pp. "To druga największa rewizja w całej Unii Europejskiej – jesienna prognoza KE mocno przeszacowała skalę inflacji" - stwierdził Klucznik. Dodał, że podobne tendencje widać też w pozostałych państwach UE - KE oczekuje, że inflacja w tym roku w Unii Europejskiej wyniesie średnio 6,4 proc. - "to o 0,6 pp. mniej niż wskazywała jesienna prognoza".

Klucznik zauważył, że inflacja w przyszłym roku ma spadać jeszcze szybciej. Komisja spodziewa się, że inflacja w Polsce w 2024 r. wyniesie 4,4 proc. - oznacza to spadek o 7,3 pp. w ciągu roku - wskazał. "Takie spowolnienie dalej oznacza jednak powrót do celu NBP dopiero w 2025 r." - zauważył ekspert PIE.

Dodał, że szybkie wyhamowanie wzrostu cen w 2024 r. ma wynikać "z anemicznego tempa wzrostu PKB – KE prognozuje zaledwie 0,4 proc. wzrostu w tym roku oraz 2,5 proc. rok później". Jak podkreślił Klucznik, analitycy komercyjni ankietowani przez Focus Economics spodziewają się lepszej aktywności gospodarczej oraz wolniejszego spadku inflacji – w przyszłym roku ma ona wynieść 6,1 proc.

W ocenie eksperta PIE, "poprawa aktywności w strefie euro oraz szybsze otwieranie chińskiej gospodarki to ryzyko mocniejszego wzrostu cen surowców niż obecnie prognozowany oraz wolniejszego spadku inflacji".

"KE zakłada stabilizację cen ropy oraz gazu – małe zmiany oznaczają koniec wpływu paliw na inflację w najbliższych kwartałach" - zaznaczył. Jak podkreślił, analitycy prognozują jednak wzrost cen baryłki ropy Brent z 85 do 91 dol. – ma być to efekt większego popytu po zerwaniu z polityką zero-covid w Chinach. (PAP)