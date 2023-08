Raport wstępny dotyczący katastrofy w Chrcynnie PKWBL opublikuje w środę rano. Później, o godz. 13.00, odbędzie się konferencja prasowa w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie zostaną przedstawione zawarte w raporcie informacje.

W wyniku zdarzenia łącznie zginęło 6 osób

Samolot Cessna 208B należący do Aeroklubu Warszawskiego rozbił się wieczorem 17 lipca br. na terenie strefy spadochronowej w Chrcynnie koło Nasielska. PKWBL informowała, że maszyna podczas wznoszenia po wykonaniu manewru "touch and go" zderzyła się z budynkiem aeroklubu, w którym przebywały inne osoby.

"Touch and go" to jeden z manewrów w lotnictwie, który pozwala załodze samolotu na dotknięcie pasa startowego przez koła maszyny, a następnie natychmiastowe poderwanie jej do lotu.

Na pokładzie Cessny znajdowało się 3 pilotów, w tym instruktor, który poniósł śmierć na miejscu. W wyniku zdarzenia łącznie zginęło 6 osób. Wszystkie były związane z lotnictwem i społecznością Aeroklubu Warszawskiego. 7 osób odniosło poważne obrażenia.

Autorka: Agnieszka Ziemska