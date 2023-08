Podczas pobytu w Chinach, który potrwa do środy, Raimondo spotka się jeszcze z przedstawicielami chińskiego rządu i świata biznesu w Pekinie i Szanghaju.

Reklama

Grupa robocza będzie spotykać się dwa razy w roku

Chiny i Stany Zjednoczone uzgodniły ścieżkę wznowienia rozmów, dotyczących kontroli eksportu i postanowiły utworzyć grupę roboczą w celu "poszukiwania rozwiązań w kwestiach handlowych i inwestycyjnych oraz promowania interesów handlowych" obu krajów – przekazało amerykańskie ministerstwo (departament) handlu po spotkaniem Raimondo i chińskim ministrem handlu Wangiem Wentao w Pekinie.

Reklama

Zgodnie z ustaleniami, "grupa robocza będzie spotykać się dwa razy w roku na szczeblu wiceministrów, a Stany Zjednoczone będą gospodarzem pierwszego spotkania na początku 2024 r." – podała agencja AFP.

Podczas spotkania w poniedziałek rano Raimondo opisała relacje gospodarcze między dwoma krajami jako "najważniejsze na świecie (…) dlatego niezwykle ważne jest, abyśmy mieli stabilne stosunki gospodarcze" – powiedziała. "Oczywiście nie będziemy się zgadzać w pewnych kwestiach, ale myślę, że możemy iść naprzód, jeśli będziemy bezpośredni, otwarci i pragmatyczni".

Amerykańskie firmy informują o rosnących wyzwaniach związanych z działalnością w Chinach

Amerykańskie firmy informują o rosnących wyzwaniach związanych z działalnością w Chinach od czasu, gdy Stany Zjednoczone zablokowały Chinom dostęp do zaawansowanych technologii półprzewodników poprzez kontrolę eksportu. Chiny ostro krytykowały to posunięcie Waszyngtonu i w lipcu ze swojej strony wprowadziły kontrole eksportu galu i germanu, półmetali kluczowych dla przemysłu półprzewodników. Następnie ograniczyły także eksport komponentów do produkcji dronów w celu "ochrony bezpieczeństwa narodowego".

Raimondo jest czwartym wysokim rangą amerykańskim politykiem, który odwiedził Chiny w tym roku, co jest oznaką wznowienia dialogu na wysokim szczeblu między oboma krajami.

Wcześniej w Chinach przebywali sekretarz stanu Antony Blinken, minister finansów (skarbu) Janet Yellen i specjalny wysłannik prezydenta Joe Bidena ds. klimatu John Kerry.