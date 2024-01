Eksport wzrósł o 1,8 proc. r/r do 324,7 mld euro w styczniu-listopadzie 2023 r., zaś import spadł w tym okresie o 6,6 proc. r/r do 313,7 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Polski eksport do Niemiec wzrósł o 2,2 proc. r/r i wyniósł 91 mld euro w styczniu-listopadzie 2023 r., zaś import w tym czasie spadł o 8,4 proc. r/r do 62,4 mld euro

Dodatnie saldo wyniosło 11 mld euro, podczas gdy w styczniu-listopadzie 2022 r. wyniosło minus 17,1 mld euro. "Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 351 mld USD, a import 339,1 mld USD (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 4 proc., a w imporcie spadł o 4,7 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 11,9 mld USD, w analogicznym okresie 2022 r. wyniosło minus 18,2 mld USD" - czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,1 pkt proc. i wyniósł 28 proc., a w imporcie spadł o 0,4 pkt proc. i stanowił 19,9 proc. Dodatnie saldo wyniosło 131,1 mld zł (30,9 mld USD, 28,6 mld euro) wobec 97,8 mld zł (22 mld USD, 20,8 mld euro) w analogicznym okresie 2022 roku.

"W styczniu-listopadzie 2023 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski w eksporcie odnotowano wzrosty w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku za wyjątkiem eksportu do Słowacji gdzie wystąpił spadek o 6,6 proc., Czech o 4,8 proc. oraz Holandii o 2,7 proc. oraz Włoch o 1,1 proc. Natomiast w imporcie w porównaniu do stycznia - listopada 2022 roku odnotowano spadek z Chinami o 14,1 proc., Niemcami o 10,1 proc., Stanami Zjednoczonymi o 6,7 proc., Belgią o 5,8 proc., Włochami o 5,6 proc., Czechami o 2,6 proc., oraz Holandią o 2,2 proc." - czytamy w komunikacie.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,2% eksportu (w analogicznym okresie 2022 r. 65,4 proc.), a importu ogółem - 61,1 proc. (wobec 59,6 proc. w styczniu -listopadzie 2022 r.), podał także Urząd.