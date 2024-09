Szykujcie się na zmasowane kontrole. Mogą zapukać do waszych drzwi i wlepić wam kilka tysięcy kary

Szambo idzie w glebę albo do wody, tak wygląda śmierdząca rzeczywistość tam, gdzie nie ma dostępu do kanalizacji. To dlatego w całej Polsce ruszają zmasowane kontrole. Pod lupę trafią też przydomowe oczyszczalnie. Gminni urzędnicy i strażnicy nie tylko sprawdzą same dokumenty, które potwierdzają systematyczne opróżnianie zbiorników, ale także instalacje.