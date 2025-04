I znowu unijne regulacje namieszały w naszych domowych budżetach. Wszystko przez nowe przepisy dotyczące segregacji odpadów. Teraz po nowemu trzeba się będzie pozbywać tych, które powstają w czasie remontów. Regulacje obejmują się nie tylko firmy budowlane i deweloperów, ale także osoby fizyczne. Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, kiedy prowadzimy prace remontowe i budowlane na własnej posesji.

Reklama

Reklama

Selekcją odpadów budowlanych po nowemu

Pytanie, jakie odpady wymagają segregacji. Na tej liście jest drewno, bo można je wykorzystać do produkcji płyt drewnopochodnych. Jest też szkło i metal, które można przetworzyć. Selekcji wymagają również tworzywa sztuczne i materiały izolacyjne, takie jak styropian, wełna mineralna czy pianki. Dotyczy to także gruzu i pozostałych odpadów mineralnych, które mogą być potem użyte w postaci kruszywa.

Co więcej, segregacja odpadów powinna się odbywać się już na etapie ich powstawania. Śmieci muszą trafić do odpowiednich pojemników lub kontenerów, a my mamy obowiązek zadbać o zawarcie umowy z certyfikowanym odbiorcom odpadów. Na tym wymogi się nie kończą. Konieczne jest również prowadzenie ich ewidencji.

Drogi remont. Eksperci wskazują na dodatkowe koszty

Jak nowe przepisy odbiją się na naszych kieszeniach? Czy teraz więcej płacimy za remonty? Te kwestie na łamach serwisu portalsamorzadowy.pl, komentował Piotr Szewczyk, wicedyrektor instalacji Orli Staw i prezes Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Jak wskazywał, brak długoterminowego planowania w gospodarce odpadami powoduje, że takie zmiany bywają dla rynku zaskoczeniem.

- Działamy niestety z roku na rok, a planowanie w gospodarce odpadami powinno odbywać się w cyklach wieloletnich. Bez tego mamy takie właśnie efekty zaskoczenia jak z tekstyliami czy odpadami budowlanymi – zauważył Szewczyk.

Cytowani przez portalsamorzadowy.pl eksperci podkreślają, że głównym wyzwaniem nie jest samo segregowanie odpadów, lecz ich przetwarzanie. Konieczność transportu materiałów do różnych instalacji recyklingowych zwiększa koszty logistyki, co finalnie przekłada się na wyższe ceny usług remontowych.