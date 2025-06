Waloryzacja emerytur w czerwcu 2025. Emerytury mogą wzrosnąć nawet o 500 zł

ZUS co roku w czerwcu przeprowadza proces waloryzacji kapitału emerytalnego. Celem tej operacji jest powiększenie sumy składek zgromadzonych na indywidualnych kontach i subkontach ubezpieczonych. Waloryzacji podlegają środki wszystkich osób, które jeszcze nie przeszły na emeryturę, a które były zgromadzone do 31 grudnia roku poprzedzającego waloryzację.

W efekcie tej czerwcowej waloryzacji saldo na kontach ubezpieczonych rośnie. Dlatego też, osoby planujące przejście na emeryturę zyskują, decydując się złożyć wniosek w drugiej połowie roku, najlepiej od lipca, po przeprowadzeniu waloryzacji.

Subkonto w ZUS

Wyższe świadczenie emerytalne wypłacane od lipca jest bezpośrednim rezultatem waloryzacji kapitału zgromadzonego na kontach ZUS, w tym również środków na subkontach. Subkonto jest mechanizmem wprowadzonym m.in. w związku z przekazywaniem części składek z OFE do ZUS i ma na celu ochronę zgromadzonych środków przed wahaniami na rynku kapitałowym w okresie poprzedzającym przejście na emeryturę. Subkonto posiada każda osoba urodzona po 1968 roku. W 2025 roku wiek emerytalny osiągnie w Polsce około 300 tysięcy osób. Ci z nich, którzy jeszcze nie złożyli dokumentów, mogą finansowo zyskać, jeśli poczekają ze zgłoszeniem się do ZUS do drugiej połowy roku.

Nawet 500 zł wyższa emerytura

Tegoroczna waloryzacja kapitału emerytalnego zapowiada się jako szczególnie korzystna. Według prognoz ekspertów, wskaźnik waloryzacji może wynieść 14,2 proc. lub nawet 14,3 proc. Taki wzrost zgromadzonych środków może oznaczać dla niektórych przyszłych emerytów podwyżkę świadczenia o kilkadziesiąt złotych miesięcznie, a dla innych, dysponujących większym kapitałem, nawet 500 zł lub więcej do przyszłej emerytury.

Ponieważ ZUS dokonuje podniesienia stanu środków emerytalnych na kontach ubezpieczonych w czerwcu, opłaca się wstrzymać z decyzją o przejściu na emeryturę przynajmniej do lipca. Konkretne korzyści wynikające z późniejszego złożenia wniosku są indywidualne i zależą od kilku czynników.

Innym istotnym czynnikiem jest wiek osoby przechodzącej na emeryturę. Kapitał emerytalny jest dzielony przez przewidywaną liczbę miesięcy dalszego życia, a im starsza osoba, tym ta liczba jest mniejsza. Dlatego późniejsze przejście na emeryturę, poza efektem waloryzacji kapitału, zazwyczaj gwarantuje wyższe miesięczne świadczenie z ZUS.

Czerwcowa waloryzacja emerytur - kogo dotyczy?

Należy stanowczo zaznaczyć, że czerwcowa waloryzacja kapitału dotyczy wyłącznie osób, które w tym momencie nie pobierają jeszcze emerytury. Emeryci, którzy już otrzymują świadczenie, nie odnotują wzrostu swojej emerytury w czerwcu z tego tytułu. Dla osób będących już na emeryturze istotna jest marcowa waloryzacja świadczeń, która podnosi wysokość wypłacanych emerytur. Załączona tabela ilustruje przykładowe zmiany wysokości wypłacanych emerytur po marcowej waloryzacji w 2025 roku, przeprowadzonej wskaźnikiem 5,5 proc.