Cierpisz na te choroby? ZUS będzie wypłacał Ci 1900 zł miesięcznie

Od 1 marca 2025 roku obowiązują nowe stawki rent z tytułu niezdolności do pracy. Osoby całkowicie niezdolne do pracy otrzymują obecnie 1878,91 zł brutto miesięcznie, natomiast osoby z częściową niezdolnością - 1409,18 zł brutto miesięcznie.

Komu przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS?

Aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS, należy spełnić trzy kluczowe warunki.

Po pierwsze, niezdolność do pracy musi zostać potwierdzona przez lekarza orzecznika ZUS. Po drugie, wymagane jest udokumentowanie stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych) adekwatnego do wieku osoby ubiegającej się o świadczenie. Trzeci warunek zakłada, że niezdolność do pracy nastąpiła w ciągu maksymalnie 18 miesięcy od momentu ustania okresów składkowych i nieskładkowych.

Należy jednak pamiętać, że dwa ostatnie wymagania nie mają zastosowania do ubezpieczonych, którzy posiadają co najmniej 20 lat stażu składkowego (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), a ich niezdolność do pracy wynika z wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Jakie są różnice między częściową niezdolnością do pracy a całkowitą niezdolnością do pracy?

Definicja niezdolności do pracy rozróżnia dwa stopnie: częściowy i całkowity. Osobę całkowicie niezdolną do pracy uznaje się za taką, która nie jest w stanie wykonywać żadnej pracy. Natomiast częściowa niezdolność do pracy oznacza znaczną utratę możliwości wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje w przypadku stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy.

Decyzję o przyznaniu renty podejmuje lekarz orzecznik ZUS, który ocenia datę powstania niezdolności, jej charakter (trwały czy przejściowy), potrzebę samodzielnej egzystencji ubezpieczonego oraz perspektywy na jego przekwalifikowanie. Niezdolność do pracy może być orzeczona na okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że aktualna wiedza medyczna wyklucza poprawę stanu zdrowia.

W tych chorobach ZUS przyznaje rentę z tytułu niezdolności do pracy

ZUS przyznaje rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu chorób z następujących grup:

układu krążenia,

układu nerwowego,

układu oddechowego,

wzroku,

zaburzeń psychicznych i zachowania (np. schizofrenia, depresja),

nowotworów złośliwych związanych z pracą,

skóry,

przewlekłych układu ruchu,

zakaźnych i pasożytniczych,

układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej.

Do renty mogą uprawniać również choroby zawodowe, wśród których najczęściej występują: pylica płuc, choroby zakaźne, uszkodzenia głosu, ubytek słuchu, choroby obwodowego układu nerwowego, przewlekłe choroby układu ruchu, choroby skóry oraz nowotwory złośliwe.