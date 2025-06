Wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start" można składać od 1 lipca do 30 listopada 2025 r. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Przekazujemy, kto może liczyć na wypłatę, jak prawidłowo złożyć wniosek i co się stanie, jeśli nie zrobimy tego w terminie. Omawiamy również najczęstsze błędy, sytuacje szczególne i wpływ programu na inne świadczenia.

Reklama

Komu przysługuje 300+ z programu "Dobry Start"

Z programu "Dobry Start" mogą skorzystać rodzice, opiekunowie i uczniowie, którzy spełniają określone warunki. Podstawowym kryterium jest wiek dziecka oraz fakt, że kontynuuje ono naukę w jednej z placówek edukacyjnych objętych programem.

Świadczenie przysługuje:

na dzieci w wieku od 7 do 20 lat ,

, do 24. roku życia w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością ,

w przypadku dzieci z orzeczoną , uczniom szkół podstawowych, liceów, techników, szkół branżowych i policealnych,

pełnoletnim osobom uczącym się, które nie są na utrzymaniu rodziców (np. sieroty, osoby z alimentami).

Nie można jednak otrzymać świadczenia na:

dzieci uczęszczające do zerówek,

studentów,

osoby, które przekroczyły wymagany wiek liczony rocznikowo (czyli ukończyły 20 lub 24 lata przed rozpoczęciem roku szkolnego).

Świadczenie może zostać przyznane również:

opiekunom faktycznym i prawnym,

rodzinom zastępczym,

osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dodatkowo w przypadku opieki naprzemiennej, każde z rodziców może otrzymać połowę świadczenia, tj. po 150 zł na dziecko.

"Dobry Start". Terminy składania wniosków w 2025 roku

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2025 r. Najlepiej zrobić to do 31 sierpnia – wówczas ZUS gwarantuje wypłatę świadczenia najpóźniej do 30 września. Wnioski złożone później będą rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy.

Po 30 listopada złożenie wniosku będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach – np. gdy orzeczenie o niepełnosprawności zostanie wydane po tej dacie. Dla większości rodzin spóźnienie oznacza utratę prawa do wsparcia.

Jak złożyć wniosek o świadczenie 300+

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie – to rozwiązanie ma przyspieszyć procedury i ograniczyć błędy. Do wyboru są cztery kanały:

Aplikacja mobilna mZUS, Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, Portal Emp@tia, Bankowość elektroniczna (w tym m.in. PKO BP, Santander, ING, mBank, Millennium, BNP Paribas).

Wymagane dane we wniosku to:

numer PESEL dziecka,

nazwa i adres szkoły,

numer konta bankowego,

adres e-mail i numer telefonu.

Użytkownicy składający wniosek przez bank lub Emp@tię otrzymają automatycznie profil PUE ZUS. Za jego pomocą można śledzić status wniosku, uzupełniać brakujące dokumenty i odbierać decyzje.

Jak i kiedy wypłacane są pieniądze z programu "Dobry "Start"?

Świadczenie wypłacane jest tylko na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Nie obowiązuje tu podatek dochodowy ani egzekucje komornicze – 300+ trafia w całości do odbiorcy.

Terminy wypłat:

wnioski złożone do 31 sierpnia – pieniądze najpóźniej do 30 września,

wnioski późniejsze – wypłata w ciągu dwóch miesięcy.

Informacje o przyznaniu wsparcia znajdują się na profilu PUE ZUS. W przypadku decyzji odmownej możliwe jest odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie złożenie skargi do sądu administracyjnego.

Wniosek o 300 plus. Najczęstsze błędy i czego nie wolno przeoczyć

ZUS co roku apeluje, by unikać najczęstszych błędów, które opóźniają wypłaty. Należą do nich:

błędnie wpisany PESEL dziecka,

brak nazwy szkoły lub błędny adres,

nieaktywny numer konta bankowego,

brak profilu na PUE ZUS (zostanie utworzony automatycznie, ale wymaga aktywacji).

Cała korespondencja prowadzona jest przez profil PUE – również jeśli wniosek został złożony przez bank czy portal Emp@tia. Warto regularnie sprawdzać skrzynkę odbiorczą i reagować na wezwania do uzupełnienia.

Dobry Start a inne świadczenia rodzinne

Program 300+ można łączyć z innymi świadczeniami, w tym z 800 plus oraz rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Dobry Start nie wpływa na dochód rodziny i nie ogranicza prawa do zasiłków z ośrodków pomocy społecznej czy dodatków mieszkaniowych.

Dzięki temu, nawet rodziny korzystające z wielu form wsparcia, nie tracą prawa do świadczenia na wyprawkę szkolną. To jedno z najbardziej uniwersalnych i dostępnych świadczeń rodzinnych w Polsce.

Historia programu "Dobry Start" i statystyki ZUS i GUS

Program „Dobry Start” obowiązuje od 2018 roku. Początkowo obsługiwany był przez samorządy, ale od 2021 r. wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu proces składania i rozliczania wniosków został w pełni zinformatyzowany.

W 2024 roku ZUS wypłacił ponad 4,4 mln świadczeń na łączną kwotę 1,3 mld zł. Według danych GUS, w Polsce uczy się ponad 4,5 mln dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. To pokazuje, że program obejmuje niemal wszystkie dzieci objęte obowiązkiem szkolnym.

300+ dla cudzoziemców i osób usamodzielnianych

Z programu mogą skorzystać również:

cudzoziemcy z nadanym numerem PESEL (zarówno dziecko, jak i rodzic muszą go mieć),

(zarówno dziecko, jak i rodzic muszą go mieć), osoby usamodzielniane opuszczające rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczą ,

, osoby uczące się, które nie są już pod opieką rodziców (np. pełnoletnie sieroty).

W takich przypadkach wniosek może złożyć:

osoba ucząca się lub usamodzielniana,

dyrektor placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

opiekun faktyczny lub prawny.

Zasady składania wniosków są takie same – obowiązuje tryb elektroniczny, najczęściej przez portal PUE ZUS.

Gdzie szukać pomocy i więcej informacji