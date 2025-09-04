Zakaz palenia w kominkach 2025, a zakaz palenia drewnem

Wokół tematu zakazu palenia drewnem narosło w ostatnich miesiącach sporo niejasności i mitów. Wiele osób obawia się, że już od września 2025 roku w Polsce nie będzie można palić drewnem opałowym – nawet w kominkach czy piecach domowych. Tymczasem rzeczywistość jest bardziej złożona. Nie ma ogólnopolskiego zakazu palenia drewnem w domach!

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w oficjalnych komunikatach zapewniło, że nowe przepisy dotyczące drewna energetycznego nie obejmują indywidualnych gospodarstw domowych. Rozporządzenie, które ma wejść w życie we wrześniu 2025 roku, dotyczy wyłącznie energetyki zawodowej – czyli dużych elektrowni i elektrociepłowni.

Celem regulacji jest ograniczenie spalania pełnowartościowego drewna w sektorze energetycznym, aby surowiec ten był dostępny dla przemysłu meblarskiego i budowlanego. To oznacza, że spalanie drewna w kominkach domowych nadal będzie dozwolone, pod warunkiem spełniania wymogów lokalnych uchwał antysmogowych.

Zakaz palenia w kominku, a nowe przepisy antysmogowe 2025?

Rzeczywiste ograniczenia związane z paleniem drewnem wynikają z uchwał antysmogowych przyjmowanych przez sejmiki wojewódzkie. Uchwały te przyjęte przez sejmiki wojewódzkie zakazują używania urządzeń na drewno i węgiel niespełniających norm Ekoprojektu. Dotyczy to m.in. przestarzałych kominków, kotłów bezklasowych i starszych pieców.

Kominki zgodne z Ekoprojektem (czyli z certyfikatem Ecodesign) są dopuszczone – ich spalanie jest legalne nawet po wejściu w życie nowych regulacji.

Kiedy i gdzie wchodzi zakaz palenia w kominkach?

Terminy wprowadzania zakazów zależą od województwa. Obecnie najwięcej obostrzeń dotyczy województw:

Mazowieckie, Łódzkie : od 1 stycznia 2025 – wymiana pieców bezklasowych, a od 2028 – wszystkich niespełniających Ekoprojektu

: od 1 stycznia 2025 – wymiana pieców bezklasowych, a od 2028 – wszystkich niespełniających Ekoprojektu Wielkopolskie : od 1 stycznia 2026 – zakaz kominków niespełniających norm Ecodesign

: od 1 stycznia 2026 – zakaz kominków niespełniających norm Ecodesign Lubuskie : od 1 stycznia 2027 – zakaz używania pieców i kominków bez Ekoprojektu

: od 1 stycznia 2027 – zakaz używania pieców i kominków bez Ekoprojektu Dolnośląskie: od 1 lipca 2028 – tylko kotły spełniające klasę 5 i Ecodesign będą dozwolone

Pozostałe województwa wprowadzają podobne przepisy z różnym harmonogramem – szczegóły warto sprawdzić w lokalnej uchwale antysmogowej.

Zakaz palenia w kominkach w dni smogowe - na czym polega?

Dni smogowe to okresy, kiedy poziom pyłów PM10 lub PM2.5 przekracza normy – w takich dniach lokalne uchwały mogą czasowo zakazać palenia drewnem, również w kominkach, nawet tych zgodnych z Ekoprojektem. Zakaz ten nie dotyczy jednak urządzeń będących jedynym źródłem ciepła w domu – jeśli awaria zimą unieruchomi inne źródło ogrzewania, kominek zgodny z normami nadal może być używany.

Co zrobić, żeby palić w kominku legalnie?

Sprawdź swój kominek – musi być zgodny z normami Ekoprojektu (Ecodesign), mieć certyfikat i wysoką sprawność energetyczną (np. ≥65% przy zamkniętej komorze).

– musi być zgodny z normami Ekoprojektu (Ecodesign), mieć certyfikat i wysoką sprawność energetyczną (np. ≥65% przy zamkniętej komorze). Zainwestuj w nowoczesny wkład kominkowy – zamknięta komora spalania, katalizator, system dopalania spalin, filtr – to teraz standard, nie opcj.

– zamknięta komora spalania, katalizator, system dopalania spalin, filtr – to teraz standard, nie opcj. Monitoruj lokalne ogłoszenia o dniach smogowych – gdy normy przekroczone, kominek może być tymczasowo wyłączony.

– gdy normy przekroczone, kominek może być tymczasowo wyłączony. Zaplanuj wymianę lub modernizację – zwłaszcza w regionach, gdzie nakładany jest zakaz od 2025–27 – lepiej działać z wyprzedzeniem, unikając mandatów i grzywien - nawet 5 000 zł.

Czy domowe kominki będą zakazane?

Domowe kominki nie będą zakazane – pod warunkiem, że spełniają normy Ekoprojektu i są używane zgodnie z lokalnymi przepisami.

