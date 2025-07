Drugiej waloryzacji emerytur w 2025 roku nie będzie. GUS podaje kluczowe dane

Marcowa waloryzacja emerytur w 2025 roku podniosła minimalną emeryturę z 1780,96 zł brutto do 1878,91 zł brutto. Mimo to, od pewnego czasu zastanawiano się, czy dojdzie do drugiej waloryzacji świadczeń w drugiej połowie roku. Idea dwóch waloryzacji emerytur to jedna z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej z 2023 roku. Choć we wrześniu 2024 roku rząd Donalda Tuska nie przyjął projektu nowelizacji ustawy w tej sprawie, autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to zapowiedziano, że Rada Ministrów wróci do tematu, jeśli inflacja przekroczy 5 proc.

Kluczowe dane z GUS determinują los drugiej waloryzacji

15 lipca 2025 roku Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował oficjalne dane dotyczące średniej inflacji za pierwsze półrocze. To właśnie od tych danych zależał los ewentualnej drugiej podwyżki świadczeń emerytalnych. Warunkiem dla drugiej waloryzacji było przekroczenie przez średnią inflację w okresie od stycznia do czerwca 5 proc. w ujęciu rok do roku.Niestety dla seniorów, średnia inflacja za pierwsze półrocze 2025 roku wyniosła 4,5 proc. w ujęciu rocznym. Oznacza to, że nie ma podstaw do drugiej waloryzacji emerytur w 2025 roku. Marzena Okła-Drewnowicz, minister ds. senioralnych, w rozmowie z "Faktem" wcześniej podkreślała, że gdyby wskaźnik inflacji na koniec czerwca przekroczył 5 proc., rząd miałby dwa miesiące na procedowanie ustawy, ponieważ druga waloryzacja miałaby wejść w życie we wrześniu. Plan był przemyślany, ale inflacja okazała się niższa od zakładanego progu.

Marcowa waloryzacja 2025: jak wzrosły emerytury?

Po marcowej waloryzacji emerytur w 2025 roku, minimalna emerytura brutto wzrosła do 1878,91 zł, co oznacza około 1709,81 zł na rękę.

Emerytura brutto Emerytura brutto po marcowej waloryzacji 5,5 proc. 1 780,96 1 878,91 1 900,00 2 004,50 2 000,00 2 110,00 2 500,00 2 637,50 3 000,00 3 165,00 3 500,00 3 692,50 4 000,00 4 220,00 4 500,00 4 747,50 5 000,00 5 275,00

Mimo że drugiej waloryzacja w 2025 roku nie dojdzie do skutku, emeryci i renciści od marca br. otrzymują świadczenia podwyższone o 5,5 proc.