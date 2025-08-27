Ile kosztuje pellet w sierpniu 2025?
Aktualne ceny pelletu w sierpniu 2025 wg danych ze strony CenaPelletu.pl:
- Najniższa cena pelletu klasy A1 - ok. 1000 zł
- Średnia cena pelletu A1 - 1308 zł
- Najwyższa cena pelletu A1 - 1630 zł
Cena pelletu może różnić się w zależności od producenta oraz regionu i kosztów transportu, dlatego warto porównywać oferty przed zakupem.
Gdzie jest najniższa cena pelletu brutto za tonę w Polsce?
Najatrakcyjniejsze oferty w Polsce to:
- woj. kujawsko‑pomorskie (ADPOL) – ok. 950 zł,
- woj. łódzkie (POLKam) – także 950 zł.
To wyraźnie pokazuje, że ceny w łódzkim i kujawsko‑pomorskim są obecnie najniższe ceny pelletu.
Na ile starcza tona pelletu?
Ilość czasu, na jaki wystarczy tona pelletu, zależy od kilku czynników:
- Mocy kotła – im większa moc, tym więcej pelletu zużywa.
- Izolacji budynku – dobrze ocieplone domy potrzebują mniej energii do ogrzewania.
- Temperatury na zewnątrz – im chłodniej, tym większe zużycie.
- Ustawień kotła i efektywności spalania.
Przybliżone zużycie pelletu:
- Dom o powierzchni 100 m² - ok. 0,5–1,5 tony na miesiąc zimą.
- Dom o powierzchni 150 m² - ok. 1–2 tony na miesiąc zimą.
- Cały sezon grzewczy (październik – kwiecień) - 3–6 ton dla przeciętnego domu jednorodzinnego.
Na ile starcza 1 tona pelletu?
- W mało mroźne dni - nawet na 1,5-2 miesiące.
- W mroźne zimowe miesiące - na 2-4 tygodnie.
- jeśli pellet służy tylko do podgrzewania wody użytkowej, tona może wystarczyć nawet na kilka miesięcy.
Dla precyzyjnego oszacowania warto sprawdzić dane zużycia swojego kotła i warunki budynku.
Od czego zależy cena pelletu?
Koszt pelletu może się zmieniać w zależności od kilku kluczowych czynników:
- Sezon grzewczy – zimą ceny są zwykle wyższe ze względu na większy popyt
- Koszty produkcji – cena surowca drzewnego oraz koszty energii mają duży wpływ na końcową cenę pelletu.
- Transport i dystrybucja – im dalej od producenta, tym wyższa cena wynikająca z kosztów logistycznych.
- Jakość pelletu – certyfikowany pellet klasy premium jest droższy, ale zapewnia wyższą kaloryczność i mniejszą ilość popiołu.