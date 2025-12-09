Masz 60 lat i 10 lat pracy? Taką emeryturę wypłaci Ci ZUS

W Polsce coraz częściej spotykamy się z sytuacją, w której ludzie decydują się na wcześniejszą emeryturę. Warto jednak podkreślić, że wysokość świadczenia emerytalnego zależy przede wszystkim od długości okresu pracy, a nie tylko od wieku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać minimalną emeryturę?

Aby otrzymać minimalną emeryturę w wysokości 1878,91 zł brutto, wymagane jest posiadanie odpowiedniego stażu pracy. Kobiety muszą wykazać co najmniej 20-letni okres ubezpieczenia, a mężczyźni 25-letni. Osoby, które nie spełniają tych kryteriów, np. 60-letnia kobieta z 10-letnim stażem pracy, mogą liczyć na świadczenie emerytalne, jednak znacznie niższe.

Co wpływa na wysokość emerytury?

Wysokość Twojej przyszłej emerytury zależy od wielu czynników. Najważniejsze to:

Ile odprowadziłeś składek: Im więcej pieniędzy wpłacałeś przez lata pracy, tym wyższa będzie Twoja emerytura.

Jak długo pracowałeś przed 1999 rokiem: Ten okres pracy również wpływa na wysokość świadczenia.

Ile udało Ci się zaoszczędzić na indywidualnym koncie: Dodatkowe środki, które zgromadziłeś, zwiększą Twoją emeryturę.

Jak długo jeszcze będziesz żyć: Statystyki dotyczące długości życia pomagają obliczyć, na jak długo wystarczy Ci emerytura.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość emerytur jest co roku waloryzowana w marcu, a wartość składek zgromadzonych na indywidualnych kontach ubezpieczeniowych jest aktualizowana w czerwcu. Te coroczne waloryzacje mają na celu dostosowanie świadczeń emerytalnych do zmian w kosztach życia, zapewniając seniorom stabilność finansową. Osiągnięcie wieku emerytalnego nie jest jednoznaczne z otrzymaniem minimalnego świadczenia. Wysokość emerytury jest w głównej mierze zależna od długości okresu aktywności zawodowej. To właśnie staż pracy stanowi podstawowy parametr przy ustalaniu wysokości miesięcznych świadczeń emerytalnych wypłacanych przez ZUS. Osoby, których okres składkowy nie osiągnie wymaganego poziomu, mogą liczyć się z otrzymaniem znacznie niższej emerytury niż gwarantowana minimalna.

Czy dostaniesz emeryturę, jeżeli masz 60 lat i 10 lat stażu pracy?