Dotacje na gospodarkę wodno-ściekową w województwie łódzkim

Wiele gospodarstw domowych w województwie łódzkim wciąż nie ma dostępu do zbiorczej kanalizacji. Skutkuje to koniecznością ponoszenia wysokich kosztów związanych z samodzielnym zarządzaniem gospodarką wodno-ściekową. To finansowe obciążenie często uniemożliwia podjęcie niezbędnych inwestycji, mimo rosnącej świadomości na temat znaczenia ochrony wód powierzchniowych i podziemnych dla zdrowia i środowiska.

Ograniczony czas i warunki programu

W odpowiedzi na te potrzeby Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW) uruchomił program dotacji, który jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, gdzie nie ma planów budowy kanalizacji sanitarnej. Program pozwala na uzyskanie dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub przyłączy kanalizacyjnych. Jest to szczególnie korzystne dla mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości, gdzie budowa sieci zbiorczej jest nieopłacalna.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 1 września, ale termin ich dostarczenia upływa 22 września. Jest to bardzo krótki czas, dlatego zainteresowani powinni działać szybko, aby skompletować wszystkie potrzebne dokumenty.

Wysokość i cel dofinansowania

Program oferuje wsparcie finansowe na konkretne cele:

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków (o wydajności do 5 m³) - do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 8 tys. zł.

Przyłącza kanalizacyjne - do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tys. zł.

Celem programu jest nie tylko ulga finansowa dla rodzin, ale także poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczeń gleby i wód. WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo do kontroli wydatkowania dotacji oraz trwałości inwestycji przez co najmniej trzy lata. Niewłaściwe wykorzystanie środków może skutkować ich koniecznością zwrotu.