Wstęp i harmonogram posiedzenia Sejmu

Sejm powrócił do pracy po ponad miesięcznej przerwie wakacyjnej. Czterodniowe posiedzenie rozpoczęło się we wtorek, 9 września, i potrwa do piątku, 12 września. Wśród najważniejszych tematów obrad znajdą się kwestie finansowe i deregulacyjne, a także wybór nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli (NIK).

Początek obrad i zmiany w składzie Sejmu

We wtorek, 9 września, posiedzenie rozpoczęło się od ślubowania czterech nowych posłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS): Tomasza Rzymkowskiego, Bogumiły Olbryś, Marka Subocza i Michała Jacha. Zastąpią oni Zbigniewa Boguckiego, Adama Andruszkiewicza, Marcina Przydacza i Pawła Szefernakera, którzy przeszli do Kancelarii Prezydenta. Dalsza część dnia była poświęcona rządowym projektom deregulacyjnym.

Kluczowe projekty legislacyjne

Sejm podczas posiedzeń zajmie się szeregiem ważnych projektów, w tym:

Zamrożeniem cen energii i bonem ciepłowniczym : Będą procedowane dwa projekty. Rządowy zakłada utrzymanie maksymalnej ceny energii na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku oraz wprowadzenie bonu ciepłowniczego dla osób o niskich dochodach. Bon, o wartości od 500 zł do 3,5 tys. zł, ma być wypłacany od połowy 2025 roku do końca 2026 roku. Koszt tego wsparcia szacowany jest na prawie 1,8 mld zł. Alternatywny projekt PiS proponuje zamrożenie cen na poziomie 412 zł za MWh dla gospodarstw domowych i 500 zł dla przedsiębiorstw i samorządów do końca 2026 roku.

Zmianami w Kodeksie pracy : Posłowie przeprowadzą drugie czytanie dwóch projektów, które mają wliczać do stażu pracy okresy przepracowane na umowach cywilnoprawnych i działalności gospodarczej. Rządowy projekt przewiduje wejście w życie przepisów w dwóch etapach (1 stycznia 2026 r. dla sektora publicznego i później dla prywatnego), natomiast projekt Lewicy ustala jedną datę (1 stycznia 2026 r.) bez dodatkowych regulacji.

Dodatkami mieszkaniowymi dla służb mundurowych : Rozpocznie się praca nad projektem, który wprowadzi nieopodatkowane świadczenia mieszkaniowe do 1800 zł miesięcznie dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA (m.in. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej).

: Rozpocznie się praca nad projektem, który wprowadzi nieopodatkowane świadczenia mieszkaniowe do 1800 zł miesięcznie dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA (m.in. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej). Wsparciem dla cudzoziemców (w tym 800+): Sejm rozpatrzy projekt, który wprowadza nowe kryteria przyznawania świadczeń, takich jak 800 plus, dla cudzoziemców. Ma on na celu powiązanie prawa do tych świadczeń z aktywnością zawodową wnioskodawców i nauką dzieci w polskiej szkole. Jest to odpowiedź na weto prezydenta w sprawie poprzedniej ustawy.

Pozostałe projekty i kluczowe nominacje

W planach Sejmu są również:

Projekty deregulacyjne : Będą rozpatrywane propozycje mające na celu uproszczenie przepisów. Dotyczą m.in. elektronicznego przyjmowania reklamacji przez instytucje finansowe, uproszczenia zasad dotyczących funduszy emerytalnych oraz likwidacji obowiązku przechowywania dokumentów ZUS.

: Będą rozpatrywane propozycje mające na celu uproszczenie przepisów. Dotyczą m.in. elektronicznego przyjmowania reklamacji przez instytucje finansowe, uproszczenia zasad dotyczących funduszy emerytalnych oraz likwidacji obowiązku przechowywania dokumentów ZUS. Inwestycje samorządowe : Jedna z propozycji rządowych ma pozwolić gminom kontynuować inwestycje nawet po wygaśnięciu starych planów zagospodarowania przestrzennego.

: Jedna z propozycji rządowych ma pozwolić gminom kontynuować inwestycje nawet po wygaśnięciu starych planów zagospodarowania przestrzennego. Prawo podatkowe : Sejm rozpatrzy projekt wprowadzający domniemanie niewinności w postępowaniach podatkowych oraz regulację, która uniemożliwi naliczanie odsetek za zwłokę, jeśli kontrola podatkowa trwa dłużej niż sześć miesięcy.

: Sejm rozpatrzy projekt wprowadzający domniemanie niewinności w postępowaniach podatkowych oraz regulację, która uniemożliwi naliczanie odsetek za zwłokę, jeśli kontrola podatkowa trwa dłużej niż sześć miesięcy. Wybór prezesa NIK: W piątek Sejm ma powołać nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Kandydatami na to stanowisko, po wygaśnięciu kadencji Mariana Banasia, są Tadeusz Dziuba (zgłoszony przez PiS) oraz Mariusz Haładyj (zgłoszony przez marszałka Sejmu).

Inne istotne kwestie

Posłowie zajmą się również projektem nadania językowi wilamowskiemu statusu języka regionalnego oraz zmianami w Kodeksie wyborczym, które znoszą limit kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Sejm ma także wybrać przewodniczącego Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Bon ciepłowniczy - najważniejsze informacje o nowym wsparciu finansowym

Bon ciepłowniczy to nowa forma wsparcia finansowego dla najuboższych gospodarstw domowych w Polsce, mająca na celu pomoc w opłacaniu rachunków za ogrzewanie. W 2025 roku bon cieplny może wynieść nawet do 3500 zł rocznie. Jest przeznaczony dla gospodarstw, które korzystają z ciepła systemowego i płacą za nie powyżej 170 zł za gigadżul (GJ). O wsparcie mogą się ubiegać jednoosobowe gospodarstwa z dochodem do 3272,69 zł oraz gospodarstwa wieloosobowe z dochodem na osobę do 2454,52 zł. Przy przekroczeniu kryterium dochodowego kwota bonu jest pomniejszana odpowiednio według zasady "złotówka za złotówkę". Bon będzie wypłacany za okres od lipca do grudnia 2025 oraz przez cały 2026 rok, a łączna dopłata za półtora roku może sięgnąć nawet 5250 zł. Proces przyznawania jest stosunkowo prosty, wymaga złożenia wniosku w urzędzie gminy lub miasta i udokumentowania dochodów, a środki mają trafiać bezpośrednio na pokrycie rachunków za ciepło. Dzięki bonowi najubożsi Polacy będą mogli znacząco obniżyć koszty ogrzewania i uniknąć zadłużenia w sezonie grzewczym.