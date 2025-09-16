Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej z urzędu pracy jest przeznaczone głównie dla osób bezrobotnych. Ponadto o wsparcie mogą starać się:

absolwenci centrów integracji społecznej (CIS),

absolwenci klubów integracji społecznej (KIS),

opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy szukają pracy i nie są nigdzie zatrudnieni.

Dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej - jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dotację?

Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy w trakcie ogłoszonego naboru. Osoba ubiegająca się o dotację musi spełniać szereg warunków.

Warunki dla bezrobotnych:

W ciągu ostatnich 2 lat nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa związane z fałszowaniem dokumentów, wiarygodnością dokumentów, obrotem gospodarczym lub przestępstwa skarbowe.

Przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadzili działalności gospodarczej w Polsce ani za granicą, ani nie mieli jej zawieszonej.

Nie otrzymali wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności.

Nie skorzystali z umorzenia pożyczki na działalność gospodarczą.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przerwali z własnej winy udziału w innych formach pomocy oferowanych przez urząd pracy.

Nie złożyli podobnego wniosku do innego starosty.

Warunki dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz absolwentów CIS/KIS:

Opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz absolwenci CIS/KIS również muszą spełniać większość powyższych warunków, z wyjątkiem wymogu nieprowadzenia działalności w Polsce przez 12 miesięcy (dla opiekunów) oraz dodatkowych warunków (dla absolwentów).

Ile dofinansowania można otrzymać?

Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Obecnie, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2025 roku (8748,63 zł), maksymalna kwota wynosi 52 000 zł. Dokładna wysokość dotacji jest ustalana indywidualnie w umowie z urzędem pracy i zależy od zasad ogłoszonych w naborze.

Jakie są obowiązki po otrzymaniu dotacji?

Po podpisaniu umowy z urzędem pracy, beneficjent musi:

Prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy. Okresy zawieszenia działalności (jeśli ich łączny czas nie przekroczy 6 miesięcy) oraz przerwy na zwolnieniu lekarskim (do 90 dni) nie wliczają się do tego okresu.

Nie podejmować zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy od otrzymania środków.

Rozliczyć otrzymane pieniądze i zwrócić te, które nie zostały wydane.

Umowa z urzędem pracy wymaga również ustanowienia zabezpieczenia, aby zagwarantować zwrot środków w przypadku niewywiązania się z umowy.

Alternatywne źródła dofinansowania

Jeśli nie spełniasz warunków do otrzymania dotacji z PUP, istnieją inne możliwości, które mogą pozwolić na uzyskanie podobnej lub wyższej kwoty:

Fundusze Unijne : Dostępne w ramach różnych programów, np. Regionalne Programy Operacyjne. Dofinansowania unijne często są skierowane do konkretnych grup, np. osób poniżej 30. roku życia lub powyżej 30. roku życia. Mogą obejmować nie tylko bezzwrotne dotacje na start, ale także wsparcie pomostowe (miesięczne wsparcie na bieżące koszty).

: Dostępne w ramach różnych programów, np. Regionalne Programy Operacyjne. Dofinansowania unijne często są skierowane do konkretnych grup, np. osób poniżej 30. roku życia lub powyżej 30. roku życia. Mogą obejmować nie tylko bezzwrotne dotacje na start, ale także wsparcie pomostowe (miesięczne wsparcie na bieżące koszty). Lokalne Grupy Działania (LGD) : Oferują dotacje na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. To dobra opcja, jeśli planujesz założyć firmę w mniejszej miejscowości. Co ważne, o takie dofinansowanie mogą ubiegać się również osoby pracujące, choć bezrobotni często otrzymują dodatkowe punkty w procesie oceny wniosku. Kwoty dofinansowania z LGD mogą wynosić nawet do 150 tys. zł, ale często wymagają wkładu własnego.

: Oferują dotacje na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. To dobra opcja, jeśli planujesz założyć firmę w mniejszej miejscowości. Co ważne, o takie dofinansowanie mogą ubiegać się również osoby pracujące, choć bezrobotni często otrzymują dodatkowe punkty w procesie oceny wniosku. Kwoty dofinansowania z LGD mogą wynosić nawet do 150 tys. zł, ale często wymagają wkładu własnego. Pożyczka "Wsparcie w starcie": To preferencyjna pożyczka, która pozwala uzyskać środki na rozpoczęcie działalności. Jej oprocentowanie jest bardzo niskie, a warunki spłaty korzystne. Jest to alternatywa dla osób, które nie kwalifikują się do dotacji lub chcą połączyć obie formy wsparcia.

Każde z tych źródeł ma swoje specyficzne wymagania i regulaminy, dlatego przed podjęciem decyzji warto dokładnie sprawdzić warunki w swoim regionie. Najlepiej skontaktować się bezpośrednio z odpowiednią instytucją, np. powiatowym urzędem pracy, wojewódzkim urzędem pracy lub Lokalną Grupą Działania, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje.