Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2025
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,3 proc. oraz spadek o 0,4 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,2 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w sierpniu i lipcu 2025 r.:
|sierpień
|sierpień
|lipiec
|lipiec
|rdr
|mdm
|rdr
|mdm
|ogółem
|3,1
|-0,4
|4,8
|4,4
|pojazdy mechaniczne
|9,4
|-12,5
|10,7
|3,1
|paliwa
|6,1
|5,1
|0,7
|1,9
|żywność, napoje, wyroby tytoniowe
|-3,4
|0,8
|-0,4
|4,2
|pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach
|-
|-
|-
|-
|leki, kosmetyki
|3,3
|-1,6
|4,9
|3,9
|odzież, obuwie
|18,9
|3,7
|14,7
|4,1
|meble, AGD, RTV
|13,9
|-0,6
|15,3
|14,9
|prasa, książki
|-2,0
|-2,7
|3
|3
|pozostałe
|-3,7
|-1,3
|-5,5
|4