Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2025

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,3 proc. oraz spadek o 0,4 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,2 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w sierpniu i lipcu 2025 r.: