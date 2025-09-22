Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2025

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,3 proc. oraz spadek o 0,4 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,2 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w sierpniu i lipcu 2025 r.:

sierpień sierpień lipiec lipiec
rdr mdm rdr mdm
ogółem 3,1 -0,4 4,8 4,4
pojazdy mechaniczne 9,4 -12,5 10,7 3,1
paliwa 6,1 5,1 0,7 1,9
żywność, napoje, wyroby tytoniowe -3,4 0,8 -0,4 4,2
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - -
leki, kosmetyki 3,3 -1,6 4,9 3,9
odzież, obuwie 18,9 3,7 14,7 4,1
meble, AGD, RTV 13,9 -0,6 15,3 14,9
prasa, książki -2,0 -2,7 3 3
pozostałe -3,7 -1,3 -5,5 4