Od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia wynosi 348,22 zł. To kwota, która emeryt lub rencista otrzymuje na rękę, ponieważ jest to świadczenie zwolnione z podatku dochodowego. Obowiązujące do lutego 2026 r. kwoty związane z emeryturami zostały podane w Komunikacie Prezesa ZUS z dnia 18 lutego 2025 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (Monitor Polski z 2025, poz. 152). Do 28 lutego 2025 r. dodatek pielęgnacyjny wynosił 330,07 zł, a jeszcze wcześniej czyli do końca lutego 2024 r. - 294,39 zł. Podwyżki dodatku wynosiły więc kolejno 35,68 zł i 18,15 zł. Kolejny wzrost dodatku dla osób w wieku 75+ nastąpi dnia 1 marca 2026 r.

Wiadomo już, ile wyniesie dodatek pielęgnacyjny od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. Zgodnie z Komunikatem Prezesa ZUS z dnia 17 lutego 2026 r. będzie to 366,68 zł miesięcznie. Jest to wzrost o 18,46 zł. Aktualna podwyżka jest więc zbliżona do poprzedniej.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny? Czy każdy po ukończeniu 75 lat będzie miał wyższe wypłaty z ZUS? Przede wszystkim trzeba mieć przyznane prawo do emerytury lub renty, a także mieć ukończone 75 lat. Osoby młodsze mogą otrzymać dodatek, jeśli są całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji. Co to znaczy, że ktoś jest całkowicie niezdolny do pracy? To sytuacja, kiedy dana osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Jak należy rozumieć niezdolność do samodzielnej egzystencji? Mówimy tutaj o przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Czy złożenie wniosku EDP o dodatek pielęgnacyjny jest niezbędne do otrzymania świadczenia? Osoby, które ukończyły 75 lat nie muszą wysyłać wniosku do ZUS. Dodatek zostanie im przyznany z urzędu. Natomiast osoby młodsze, które są całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji już taki wniosek zgłosić muszą. Muszą posiadać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego na druku OL-9. Data wystawienia nie może być wcześniejsza niż miesiąc przed złożeniem wniosku do ZUS. Do wniosku załącza się również ewentualną dokumentację medyczną (taką, którą się posiada). Warto dodać też informację o miejscach leczenia, szczególnie jeśli nie posiada się dokumentacji medycznej (formularz OL-9A). Dodatkowo w przypadku przebywania w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, do wniosku dołącza się decyzję o skierowaniu do tego zakładu lub inny dokument potwierdzający pobyt w zakładzie.

Pobierz wniosek EDP »

Ważne Lekarz prowadzący leczenie może przekazać formularz OL-9 do ZUS za pośrednictwem swojego profilu na PUE/eZUS. Jeśli tego nie zrobi, należy wydrukować formularz, wypełnić i załączyć do wniosku.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny z ZUS można złożyć na kilka sposobów osobiście lub przez pełnomocnika: