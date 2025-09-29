Dodatek dla sierot zupełnych to świadczenie wypłacane regularnie w ramach polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, stanowiące kluczowe wsparcie finansowe dla dzieci, które straciły oboje rodziców.

Reklama

Kto jest uprawiony?

Prawo do dodatku przysługuje dziecku pobierającemu rentę rodzinną po zmarłych rodzicach. Co istotne, liczy się tu jedynie fakt bycia sierotą zupełną, a liczba dzieci w rodzinie nie wpływa na wysokość – każde z nich otrzymuje pełną kwotę. Dodatek może być również przyznany osobom, które pobierają rentę po zmarłej matce, pod warunkiem, że ojciec pozostaje nieznany. Świadczenie przysługuje zarówno osobom małoletnim, jak i pełnoletnim kontynuującym naukę.

Od marca 2025 roku obowiązuje nowa, zwaloryzowana stawka dodatku w wysokości 654,48 zł miesięcznie. Kwota ta będzie utrzymana do końca lutego 2026 roku. Waloryzacja jest corocznym mechanizmem mającym na celu utrzymanie realnej wartości świadczenia w obliczu inflacji i rosnących kosztów utrzymania, co zapewnia, że wsparcie finansowe pozostaje znaczące, a nie tylko symboliczne.

Dodatek dla sierot zupełnych nie jest przyznawany dożywotnio. Czas jego wypłacania jest ściśle powiązany z prawem do pobierania renty rodzinnej. Maksymalnie można go otrzymywać do ukończenia 25. roku życia, jednak tylko pod warunkiem kontynuowania nauki. Przerwanie edukacji automatycznie skutkuje wstrzymaniem wypłat.

Obowiązki i terminy – zaświadczenie o nauce

Aby świadczenie trafiało na konto, konieczne jest coroczne potwierdzanie w ZUS-ie faktu kontynuowania nauki. Należy dostarczyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki wystawione przez szkołę lub uczelnię, z zachowaniem następujących terminów:

Uczniowie szkół ponadpodstawowych – do końca września.

Studenci – do końca października.

Absolwenci szkół średnich przyjęci na studia muszą złożyć do końca września potwierdzenie przyjęcia i wniosek, a do końca października – dowód rozpoczęcia studiów.

Brak wymaganego dokumentu wstrzymuje wypłatę dodatku, która zostaje wznowiona dopiero po jego dostarczeniu. Istnieje jednak ułatwienie: jeśli pierwsza szkoła lub uczelnia w zaświadczeniu wskaże pełny cykl nauki (np. 3 lata), nie ma konieczności składania kolejnych dokumentów w kolejnych latach. Niezwykle ważne jest również niezwłoczne poinformowanie ZUS-u o przerwaniu nauki. Niedopełnienie tego obowiązku i pobieranie świadczenia, które już się nie należy, wiąże się z koniecznością zwrotu nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami.

Mimo że kwota 654,48 zł może wydawać się skromna, dla dzieci pozbawionych wsparcia rodziców stanowi ona niezwykle ważną realną pomoc. Są to często jedyne dodatkowe fundusze pozwalające na pokrycie podstawowych kosztów edukacji, takich jak podręczniki, wyżywienie czy dojazdy do placówek. Coroczna waloryzacja gwarantuje stabilność tego wsparcia w najtrudniejszej sytuacji życiowej.