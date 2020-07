Podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu 24 czerwca, prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że część wycofywanych z Niemiec żołnierzy amerykańskich może zostać przeniesiona do Polski.

We wtorek w PR1 szef MON był pytany, kiedy do Polski trafią żołnierze z Niemiec. Błaszczak zaznaczył, że w ubiegłym tygodniu przyjął w Warszawie minister obrony Niemiec Annegret Kramp-Karenbauer, a także przyjął sekretarza wojsk lądowych USA Ryana McCarthy'ego. "Rozmawialiśmy o zwiększeniu liczebności wojsk amerykańskich w Polsce" - powiedział minister.

Podkreślił, że trwają negocjacje w tej sprawie. "Zakończenie negocjacji to kwestia tygodni, a nie miesięcy" - zapowiedział. "Natomiast, skąd wojska amerykańskie zostaną dyslokowane do Polski, to jest decyzja władz Stanów Zjednoczonych, prezydenta Donalda Trumpa, a nie nasza" – zaznaczył.

Prezydent Trump zapowiedział zmniejszenie liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech o 9,5 tys., do 25 tys. i oskarżył niemiecki rząd o niewypełnianie zobowiązań wobec NATO dotyczących wysokości środków przeznaczanych na obronność.