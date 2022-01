Mjanma (Birma), kraj w Azji Południowo-Wschodniej, znalazł się na szczycie zestawienia 21 państw, które w zeszłym roku zakłóciły działanie internetu przez łącznie 30 tys. 179 godzin, co doprowadziło do globalnych strat w wysokości 5,5 miliarda dolarów – czyli o 36 proc. więcej niż w 2020 roku - podała grupa badawcza Top10VPN.

Nigeria straciła 1,5 miliarda dolarów w 2021 roku, a Indie, najliczniejsza demokracja świata, która znalazła się na szczycie listy w 2020 roku, 583 miliony dolarów. Rządy kontrolowały przepływ informacji poprzez całkowite przerwy w dostępie do internetu i blokady mediów społecznościowych lub ograniczanie prędkości transferu do poziomów, w których wszystko poza prostą komunikacją tekstową staje się niemożliwe.

Według raportu, Twitter był najbardziej blokowaną platformą mediów społecznościowych z łącznie 12 tys. 379 godzinami przerw i awarii, na kolejnych miejscach znalazły się: Facebook, WhatsApp, Instagram i YouTube.

Raport oblicza straty na podstawie wskaźników Banku Światowego, Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, Eurostatu i amerykańskiego spisu ludności, w oparciu o narzędzia opracowane przez Netblocks oraz The Internet Society i The Collaboration on International ICT Policy w Afryce Wschodniej i Południowej.