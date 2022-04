Ograniczenia mają na celu wyeliminowanie wszelkich śladów wirusa w społeczności, ale wywierają również presję na produkcję, handel, inflację i ceny żywności.

Premier Li Keqiang wielokrotnie ostrzegał przed zagrożeniami dla wzrostu gospodarczego Chin. Jednak na razie rząd mocno trzyma się swojego podejścia do Zero Covid. Prezydent Xi Jinping powiedział, że „pracy w zakresie zapobiegania i kontroli nie można rozluźnić”. Ale według ekonomistów jest to strategia, która obniży wzrost PKB do 5 proc. w tym roku, czyli poniżej oficjalnego - i tak niskiego - celu wynoszącego około 5,5 proc..

Oto głębsze spojrzenie na to, jak lockdowny wpływają na krytyczne sektory w drugiej co do wielkości gospodarce świata.

Uderzenie w rynek towarowy

W marcu import surowców do Chin spowolnił, ponieważ podwyższone ceny spowodowane wojną na Ukrainie i zaostrzeniem restrykcji dotyczących wirusów odbiły się na popycie.

Najbardziej ucierpiały zakupy gazu ziemnego, które spadły poniżej 8 mln ton, do najniższego poziomu od października 2020 r. Zakupy ropy naftowej i węgla również były na dużo niższym poziomie nie te wynikające z zeszłorocznego harmonogramu.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej chińskie zapotrzebowanie na paliwo do silników odrzutowych spadnie o 25 tys. baryłek dziennie w porównaniu z rokiem poprzednim, czyli o 3,5 proc. Agencja wcześniej spodziewała się wzrostu o 10 tys. baryłek dziennie. Według Airportia, narzędzia do śledzenia lotów w czasie rzeczywistym, liczba codziennych lotów w Chinach, uśredniona w ciągu siedmiu dni, spadła poniżej najniższego poziomu odnotowanego w 2020 r., z mniej niż 2700 aktywnymi lotami.

Liczba pociągów pasażerskich również zmniejszyła się do około 3 tys. dziennie, co stanowi zaledwie 30 proc. normalnego ruchu, jak wynika z postu na WeChat opublikowanego przez China Railway.

Krajowi producenci metali w Chinach stoją przed przeszkodami w transporcie surowców i gotowych produktów, co doprowadziło do zmniejszenia produkcji. Sześć z dwunastu fabryk prętów miedzianych w sąsiednich prowincjach Szanghaju, ankietowanych wcześniej przez Shanghai Metals Market deklarowało, że albo wstrzymały produkcję, albo planują to zrobić.

Tymczasem chińscy nabywcy ograniczyli zakupy skroplonego gazu ziemnego u największego na świecie importera LNG, ponieważ ceny rosną, a krajowy popyt utknął w martwym punkcie.

Według danych dotyczących żeglugi, import w pierwszym kwartale spadł o 14 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a prywatne firmy odrzucają oferty korzystania z niegdyś bardzo pożądanych slotów w państwowych terminalach odbiorczych.

Zatory w portach

Blokady w Szanghaju spowodowały zatłoczenie największego portu na świecie, z kolejkami statków i piętrzącymi się kontenerami.

Zdaniem armatorów i handlowców niedobór pracowników portowych w Szanghaju spowalnia dostarczanie dokumentacji potrzebnej statkom do rozładunku ładunków. Tymczasem statki przewożące metale, takie jak miedź i ruda żelaza, pozostają na morzu, ponieważ ciężarówki nie są w stanie transportować towarów z portu do zakładów przetwórczych.

Kłopoty w produkcji

Ankiety przeprowadzone wśród chińskich menedżerów ds. zakupów pokazują, że w marcu produkcja spadła, a małe i średnie firmy szczególnie mocno odczuwają trudności operacyjne. Indeks Caixin, oparty na badaniach mniejszych, zorientowanych na eksport firm, spadł do najniższego poziomu od początku pandemii dwa lata temu.

Niektóre duże firmy produkcyjne były w stanie utrzymać działalność, stosując tak zwany system zamkniętej pętli, w którym pracownicy byli przetrzymywani w lokalizacjach fabryk i regularnie testowani. Jednak te protokoły nie są doskonałe.

Według ankiety przeprowadzonej przez Shanghai Solar Energy Society, firmy fotowoltaiczne dostrzegają „poważny wpływ” przestojów zarówno na produkcję, jak i instalacje paneli. Produkcja paneli w niektórych fabrykach w regionie przybrzeżnym w pobliżu Szanghaju została zawieszona, co spowodowało wzrost cen w ostatnich tygodniach - poinformowali analitycy Jefferies w notatce dla klientów.

Ograniczenia powodują również poważne kłopoty dla 17,3 mln chińskich kierowców ciężarówek, którzy zapewniają dostawy na półki sklepowe, jednocześnie łączą porty krajowe z węzłami produkcyjnymi.

Według danych ministerstwa transportu w chińskim transporcie lokalnym dominują ciężarówki, które przewożą około trzech czwartych całkowitego ładunku. Jednak strategia Zero Covid stwarza trudne warunki dla samych kierowców ciężarówek, ponieważ zobowiązani są oni do poddania się obowiązkowym masowym testom przeprowadzanym w miastach takich jak Szanghaj oraz do pokazywania negatywnych wyników testów na Covid w wielu punktach kontrolnych.

Zakłócenie w branży technologicznej

Niektóre firmy technologiczne zawiesiły produkcję, ponieważ restrykcyjna polityka Chin obciąża branżę, która i bez obostrzeń zmaga się z niedoborem komponentów.

Większość głównych producentów technologii, w tym Semiconductor Manufacturing International Corp., Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. i producent iPhone’ów Foxconn Technology Group, zamroziła działalność w pierwszych dniach wybuchu epidemii w Szanghaju. Wiele fabryk zostało ponownie uruchomionych po skonfigurowaniu systemów z zamkniętą pętlą.

Niedawno ponad 30 tajwańskich firm, w tym Pegatron Corp. i producent Macbooków Quanta Computer Inc., wstrzymało produkcję we wschodnich Chinach z powodu przepisów dotyczących Covid.

Problemy logistyczne ograniczają dostawy komponentów, wyczerpując zapasy do tego stopnia, że niektórzy producenci, w tym Pegatron, Wistron Corp. i Compal Electronics Inc., mają tylko kilkutygodniowe zapasy - szacuje firma konsultingowa Trendforce. Trwający globalny kryzys dostaw może się pogorszyć, jeśli lokalna produkcja zostanie zakłócona, ograniczając zapasy komputerów i konsol do gier do smartfonów, serwerów i pojazdów elektrycznych.

Branża motoryzacyjna cierpi

W zeszłym miesiącu ogólna sprzedaż samochodów osobowych spadła o 10,9 proc., co sugeruje presję na ogromnym rynku samochodowym.

Niektórzy producenci samochodów napotykają trudności produkcyjne z powodu lockdownów. Fabryka Tesli w Szanghaju została zamknięta 28 marca z powodu obostrzeń w mieście. Zgodnie z szacunkami Dana Ivesa, analityka z Wedbush Securities Inc., opublikowanych na początku tego miesiąca, fabryka zazwyczaj produkuje ponad 2000 samochodów dziennie.

Także Volkswagen został zmuszony do zawieszenia produkcji w Szanghaju w tym miesiącu. Chiński EV Nio Inc. wstrzymał produkcję i opóźnił dostawy, ponieważ wielu dostawców musiało zamknąć salony.

Producent części samochodowych Bosch GmbH zamknął dwie swoje fabryki w Chinach, a dwa inne zakłady działały w systemie zamkniętym.

Budownictwo w opałach

Krajowa sprzedaż koparek – wiodący wskaźnik koniunktury w budownictwie – spadła w marcu o prawie 64 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, co wskazuje na duże napięcie w sektorze.

Spadek sprzedaży domów w Chinach również pogłębił się w zeszłym miesiącu. Według wstępnych danych China Real Estate Information Corp., sto największych firm z branży nieruchomości odnotowało 53-proc. spadek sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim. I był to największy spadek w tym roku .

Według analizy opublikowanej w zeszłym tygodniu przez Davida Qu, ekonomistę ds. Chin w Bloomberg Economics, inwentaryzacja stalowych prętów zbrojeniowych w Chinach sugeruje, że działalność budowlana „mogła przerzucić się na niższy bieg”.

Ryzyko inflacji

Chińskie lockdowny podniosły koszty żywności, co może zagrozić zdolności Państwa Środka do zabezpieczenia wystarczającej ilości zbóż na cały rok.

Ceny świeżych warzyw wzrosły w marcu o 17,2 proc. w porównaniu do spadku o 0,1 proc. w lutym - wynika z danych Narodowego Urzędu Statystycznego. Chińscy rolnicy w niektórych częściach północno-wschodniej części kraju, produkujący ponad jedną piątą krajowej produkcji zboża w Chinach, musieli zmagać się z ograniczeniami, które uniemożliwiają im prace polowe, oranie i sianie.