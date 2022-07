Według danych Vortexa Ltd. zebranych przez Bloomberg, w tym miesiącu Arabia Saudyjska przejmie od Egiptu 3,2 miliona baryłek paliwa do elektrowni. To najwyższa wartość dostaw od co najmniej sześciu lat. Z kolei egipski import tego produktu z Rosji ma wzrosnąć do 1,8 mln baryłek, najwięcej od co najmniej 2016 roku.

Reklama

Nagły wzrost importu i eksportu Egiptu może oznaczać, że przynajmniej części paliwa, które trafia do Arabii Saudyjskiej jest pochodzenia rosyjskiego. Wynika to z podobnego wzrostu dostaw do tego największego na świecie eksportera ropy z Estonii, kraju, który nie posiada rafinerii ropy naftowej.

Reklama

„Wygląda na to, że coraz większe ilości rosyjskiego oleju opałowego trafiają do Arabii Saudyjskiej przez Egipt” – powiedział Jonathan Leitch, analityk rynku ropy w Turner, Mason & Co.

Rosyjskie ładunki zmierzają do egipskiego terminalu Ain Sukhna nad Morzem Czerwonym, gdzie Aramco Trading Co. ma swoje magazyny. Stamtąd olej opałowy jest wysyłany drogą morską do wielu portów w zachodniej Arabii Saudyjskiej.

Ministerstwo energetyki Arabii Saudyjskiej skierowało pytania dotyczące dostaw do firmy Aramco Trading, która odmówiła komentarza. Urzędnicy z Egyptian General Petroleum Corporation również nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

Według danych branżowych zebranych przez Bloomberg, całkowite dostawy paliwa do elektrowni i dla żeglugi w czerwcu wzrosną w Arabii Saudyjskiej do około 9 milionów baryłek, co jest najwyższym wynikiem od listopada 2020 roku. Oznacza to, że Egipt odpowiada za ponad jedną trzecią tych dostaw.

Rosyjskie dostawy płyną przez pośredników

Popyt na olej opałowy gwałtownie rośnie latem na Bliskim Wschodzie, ponieważ wysokie temperatury zwiększają wytwarzanie energii dla klimatyzacji. Import Arabii Saudyjskiej wzrósł w czerwcu o 86 proc. miesiąc do miesiąca, co czyni ją trzecim największym nabywcą oleju opałowego w tym miesiącu, za Singapurem i USA.

„Arabia Saudyjska rzeczywiście zwiększa import rosyjskich olejów opałowych, ponieważ nie ma sankcji, które mogą temu zapobiec” – powiedział Peter La Cour, analityk ds. produktów naftowych w Energy Aspects Ltd. „Rosyjski olej opałowy jest najtańszą dostępną opcją dla Arabii, aby zaspokoić letnie zapotrzebowanie na energię i ma to sens ekonomiczny.”

Peter La Cour powiedział też, że większość dostaw, ale nie wszystkie, które przechodzą przez Egipt do Arabii Saudyjskiej, będzie pochodzić z Rosji, dodając, że Egipt eksportował paliwo do Arabii Saudyjskiej przed inwazją, a oba kraje miały różne umowy dotyczące dostaw.

Ze swojej strony Rosja musi znaleźć nabywców na te surowe i rafinowane produkty, których nie chcą Stany Zjednoczone i kilka krajów europejskich po inwazji prezydenta Władamira Putina na Ukrainę pod koniec lutego.

„Najbardziej prawdopodobnym miejscem, z którego pochodzi ten wysokosiarkowy olej opałowy, jest rzeczywiście Rosja” – powiedział Andon Pavlov, główny analityk rafinacji w firmie Kpler zajmującej się analizą danych.