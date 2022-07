We wtorek złoty stracił do głównych walut. Euro zyskało 1,25 proc. i ok. godz. 17 kosztowało blisko 4,77 zł. Dolar zyskał jeszcze więcej, bo ponad 2,8 proc. i ok. godz. 17 kosztował 4,65 zł.

Frank szwajcarski zyskał ponad 2 proc. i kosztował blisko 4,8 zł. (PAP)

autor: Marek Siudaj