Reklama

„W tej chwili wiele banków centralnych w gruncie rzeczy ma jeden cel – obniżenie inflacji. Wiarygodność polityki pieniężnej jest zbyt cennym atutem, by go stracić. Więc będą bardzo agresywne” – powiedział we wtorek w programie CNBC „Street Signs Asia” Rob Subbaraman.

Reklama

Największe gospodarki będą się kurczyć

Subbaraman uważa, że oznacza to większe podwyżki stóp procentowych w początkowej fazie cyklu. „Od kilku miesięcy wskazujemy na ryzyko recesji. A teraz wiele rozwiniętych gospodarek faktycznie popada w recesję” – dodał.

CNBC podało także, że Nomura w swoim raporcie oprócz Stanów Zjednoczonych spodziewa się w przyszłym roku recesji w strefie euro, Wielkiej Brytanii, Japonii, Korei Południowej, Australii i Kanadzie.

Banki centralne na całym świecie zbyt długo utrzymywały „super luźną politykę monetarną”, mając nadzieję, że inflacja będzie przejściowa, powiedział Subbaraman dla CNBC. Teraz rządy muszą nadrobić zaległości i spróbować odzyskać kontrolę nad narracją inflacyjną- dodał.

Subbaraman zwrócił też uwagą na jeszcze jedną istotną rzecz. Według niego wiele słabnących gospodarek nie może polegać na eksporcie w celu ożywienia wzrostu. „To kolejny powód, dla którego uważamy, że ryzyko recesji jest bardzo realne i prawdopodobnie się wydarzy” – powiedział.

Recesja w USA - płytka, ale długa

CNBC podało, że według prognoz Nomury recesja w Stanach Zjednoczonych będzie płytka, ale długa, trwająca pięć kwartałów począwszy od ostatniego kwartału 2022 roku.

„Stany Zjednoczone wpadną w recesję, czyli ujemny kwartalny wzrost PKB. począwszy od IV kwartału tego roku.To będzie płytka recesja, ale długa. Będzie trwać przez pięć kwartałów z rzędu – powiedział CNBC Subbaraman.

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych i Europejski Bank Centralny chcą zniwelować rekordową inflację podwyżkami stóp.

Fed podniósł swoją referencyjną stopę procentową o 75 punktów bazowych do przedziału 1,5-1,75 proc. w czerwcu, a przewodniczący Jerome Powell zasugerował, że w lipcu może nastąpić kolejna podwyżka o 50 lub 75 punktów bazowych.

Wyzwania dla gospodarek średniej wielkości

W swoim raporcie Nomura wyróżnił kilka średnich gospodarek – w tym Australię, Kanadę i Koreę Południową – które przeżyły napędzane długiem boomy mieszkaniowe. Według analityków, grozi im głębsza niż prognozowana recesja, jeśli podwyżki stóp procentowych spowodują krach na rynku nieruchomości i obniżenie wskaźnika ogólnego zadłużenia.

„Najdziwniejsze są Chiny, które wychodzą z recesji, gdy gospodarka odblokowuje się dzięki polityce akomodacyjnej, choć grożą im kolejne blokady i kolejna recesja, o ile Pekin będzie trzymał się strategii zero Covid” – CNBC cytuje notę Nomury.

Jeśli banki centralne nie zaostrzą polityki pieniężnej, aby teraz obniżyć inflację, ból dla gospodarki związany z przejściem do reżimu wysokiej inflacji i utknięcie w tym stanie, będą znacznie gorsze - ostrzegł Subbaraman. Doprowadzi to do spirali płacowo-cenowych, co będzie „jeszcze bardziej dotkliwe dla gospodarki i konsumentów w dłuższej perspektywie” – dodał.