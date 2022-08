Reklama

Ponieważ obawy przed konfrontacją z Chinami się nasilają, negocjacje, które trwały ponad rok, w końcu doszły do skutku. Ustawa przeszła w Senacie w wyniku ponadpartyjnego porozumienia z kilkoma Republikanami, którzy dołączyli do Demokratów w głosowaniu.

Oczekuje się, że koszt wprowadzenia ustawy wyniesie około 280 miliardów dolarów. Obejmuje to kluczową kwotę około 52 miliardów dolarów, która w ciągu najbliższych pięciu lat trafi bezpośrednio do amerykańskich producentów mikroprocesorów na rozbudowę ich obiektów oraz na badania i rozwój.

Liderzy rynku mikrochipów

Na razie dominującymi graczami w światowej produkcji mikroprocesorów pozostają Chiny kontynentalne, Hongkong i Tajwan, co pozwala im również kontrolować połowę światowego rynku.

Liczby z bazy danych ONZ Comtrade pokazują, że eksport mikrochipów z Chin, Hongkongu i Tajwanu wyniósł prawie 400 miliardów dolarów w pandemicznym roku 2020 – to ostatni rok, dla którego dostępne są pełne dane. Stany Zjednoczone wyeksportowały w tym samym roku półprzewodniki o wartości około 44 miliardów dolarów,. To znacznie mniej, ale nadal są na siódmym miejscu pod względem wielkości eksportu na światowym rynku zdominowanym przez Azję. W 2021 r. eksport z Chin, Hongkongu i Tajwanu ponownie wzrósł do około 522 miliardów dolarów, podczas gdy z USA - do około 53 miliardów dolarów.

Zakłócone łańcuchy dostaw

Jeszcze w 1990 roku Stany Zjednoczone produkowały prawie 40 procent półprzewodników na całym świecie. Produkcja w Europie była na podobnym poziomie. Rozwój tańszych zakładów produkcyjnych w Azji stworzył jednak trend, który szybko zmienił geografię pochodzenie półprzewodników. Do roku 2000 Stany Zjednoczone i Europa razem odpowiadały za nieco ponad 40 proc. światowej produkcji chipów, a większość rynku przejęły Japonia, Korea Południowa i Tajwan.

Ponieważ podczas pandemii Covid-19 zakłócenia łańcucha dostaw spowodowały niedobory mikroprocesorów, kilka krajów podjęło inicjatywy mające na celu zwiększenie produkcji tego krytycznego zasobu w kraju. USA, Japonia i UE ogłosiły już działania mające na celu produkcję większej liczby półprzewodników.