Według S&P Global w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ceny ustalane przez firmy inne niż naftowe spadły w zeszłym miesiącu, do czego przyczynił się spadek kosztów produkcji. Inflacja producencka i konsumencka spadały też w Arabii Saudyjskiej.

Wzrost w nienaftowej części saudyjskiej gospodarki osiągnął w sierpniu najwyższy poziom od 10 miesięcy, a wskaźnik PMI S&P dla królestwa wzrósł w lipcu do 57,7 z 56,3. PMI dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich wyniósł 56,7, co oznacza wzrost z 55,4 i jest znacznie powyżej granicznego poziomu 50 pkt. rozgraniczającego wzrost od spadku aktywności ekonomicznej.

W Egipcie, gdzie S&P sygnalizuje spowolnienie inflacji, indeks wzrósł z poziomu 46,4 w lipcu, do 47,6 w sierpniu. To najwyższy odczyt od lutego.

Spadek cen paliw w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przyczynił się do pierwszego spadku kosztów produkcji w tym kraju od stycznia 2021 r.

„Dane dają nadzieję innym krajom zmagającym się z utrzymującą się inflacją, chociaż nadal istnieją obawy, że globalne ograniczenia w dostawach energii będą wciąż powodować wzrost cen” – powiedział David Owen, ekonomista w S&P Global Market Intelligence.

Ożywienie w regionie kontrastuje ze spowolnieniem znacznej części gospodarki światowej. Jednocześnie ceny kluczowych surowców, od ropy naftowej po miedź i pszenicę, spadły w ostatnich tygodniach, a łańcuchy dostaw zaczynają odradzać się po pandemii.

Presja cenowa w bogatym w ropę regionie Zatoki Perskiej była stłumiona w porównaniu z resztą świata, częściowo dzięki wprowadzanym w niektórych państwach ograniczeniom na rynku paliw.

Mimo to ZEA i Arabia Saudyjska musiały odłożyć miliardy dolarów na pomoc dla obywateli o niskich dochodach. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich koszty produkcji w gospodarce innej niż naftowa wzrosły na początku tego roku do najwyższego poziomu od 11 lat, według S&P.

Sąsiednia Arabia Saudyjska, która jest na dobrej drodze do tego, aby stać się w tym roku najszybciej rozwijającą się gospodarką w grupie G20, również korzysta z wyhamowania światowych cen surowców.

Inflacja kosztowa w Arabii Saudyjskiej zaliczyła jedno z najbardziej wyraźnych miesięcznych spowolnień w historii, podczas gdy ogólny wzrost kosztów sprzedaży był tylko niewielki i najłagodniejszy od lutego. Poziom zatrudnienia w królestwie rośnie piąty miesiąc, choć w wolniejszym tempie niż w lipcu. Według S&P zaufanie biznesu pozostało „mocno optymistyczne”.

Z kolei firmy spoza ZEA stały się mniej optymistyczne, nastroje spadły do najniższego poziomu od prawie półtora roku, częściowo z powodu „zwiększonej niepewności co do kondycji światowej gospodarki” - podaje S&P.

W Egipcie aktywność biznesowa osłabła – ale w najwolniejszym tempie od momentu inwazji Rosji na Ukrainę. Wzrosła produkcja i nowe zamówienia, a wzrost cen dla firm hamował.

„W sierpniu kluczowe wskaźniki PMI poszły w dobrym kierunku”, powiedział Owen, powołując się na drugi miesięczny wzrost z rzędu i ciągły spadek cen z ostatnich szczytów. Egipska agencja statystyczna ma ogłosić sierpniowe dane o inflacji jeszcze w tym miesiącu.

„Niepewność polityki pieniężnej, słabnący kurs walutowy i ciągła wojna na Ukrainie oznaczają, że przez resztę 2022 r. nadal istnieje wysoki poziom ryzyka dla gospodarki” – powiedział Owen.