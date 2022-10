Według danych MDS Transmodal cytowanych przez CNBC, udział Chin w światowym eksporcie w kluczowych kategoriach, takich jak np. branża odzieżowa, jest dużo mniejszy niż jeszcze klika lat temu. Osłabienie pozycji Chin rozpoczęło się już przed pandemią koronawirusa, ponieważ konkurencja ze strony krajów produkujących, takich jak Wietnam i Malezja, stawała się coraz bardziej zacięta. Pandemia i związane z nią ostre ograniczenia i blokady działalności gospodarczej w Chinach sprawiły, że eksport Państwa Środka uległ dalszemu załamaniu.

Grafika statista.com pokazuje, że w latach 2016-2022 udział Chin w światowym eksporcie obuwia i mebli spadł odpowiednio o 7 i 11 punktów procentowych. Spadek w kategorii towarów podróżnych i torebek był jeszcze większy i wyniósł 13 punktów procentowych. Jednak mimo spadków Chiny nadal dominują w tym segmencie. Kraj odnotował mniejszy zjazd w ważnej kategorii, jaką jest odzież i akcesoria, ale początkowo jej udział w eksporcie był również mniejszy, ponieważ rynek odzieży jest bardziej rozdrobniony.

Kraje, które mogły zwiększyć swój globalny eksport, to Wietnam, który zwiększył swoją międzynarodową sprzedaż mebli, obuwia i artykułów podróżnych o 4 do 9 punktów procentowych, osiągając udziały w światowym rynku na poziomie od 10 do 17 procent. Udziały Malezji i Bangladeszu w światowym eksporcie odzieży w 2022 roku wzrosły do odpowiednio 14 i 12 proc.

Chiny tracą zaufanie biznesu

Fakt, że w Chinach trwają lockdowny związane z pandemią Covid-19, w znacznym stopniu zachwiał zaufaniem międzynarodowej społeczności biznesowej. W czerwcowym badaniu 117 amerykańskich firm prowadzących interesy w Chinach 48 procent stwierdziło, że chińskie obostrzenia covidowe miały poważny negatywny wpływ na ich działalność. Kolejne 48 procent zauważyło umiarkowany negatywny wpływ. W rezultacie 55 procent uważa, że wstrzymało to inwestycje w Chinach, a 37 procent - że ich prognoza przychodów spadła w porównaniu z 2021 r.

Według raportu, dodatkowymi czynnikami komplikującymi status Chin jako wiarygodnego partnera dla amerykańskich firm były kwestie cenzury, problemy z ochroną danych i napięcia polityczne między Chinami a USA.