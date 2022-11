Reklama

Pilotażowy zakład

Reklama

Pilotażowy zakład przetwarzałby rudę skał twardych z Pilbara Minerals na sól litową w pobliżu projektu Pilgangoora w Australii Zachodniej, w ramach wspólnego przedsięwzięcia z australijską firmą Calix Ltd., która wykorzystuje opatentowaną technologię „kalcynacji”.

Jest to część dążeń Canberry do wzmocnienia krajowego przemysłu rafinacji litu, w odpowiedzi na zapotrzebowanie producentów samochodów w USA i Europie na metale akumulatorowe, które nie pochodzą z Chin. Australia jest największym na świecie producentem metalu z prawie połową światowej podaży, ale obecnie nie eksportuje rafinowanych chemikaliów litowych.

Firmy przenoszą się do Australii

Coraz większa liczba producentów litu przenosi rafinację do Australii, w tym amerykańska firma Albemarle Corp., chińska Tianqi Lithium Corp. i Wesfarmers Ltd. Większość z nich ma na celu produkcję wodorotlenku litu przeznaczonego do akumulatorów, który mógłby być sprzedawany producentom akumulatorów, ale żaden nie działa jeszcze na skalę komercyjną.

Pilbara Minerals planuje wytworzyć mniej rafinowany, łatwiejszy w produkcji związek chemiczny, który byłby trwalszy niż wodorotlenek litu, ale wymagałby dalszego przetwarzania, zanim będzie można go zastosować w bateriach.

Ostateczna decyzja inwestycyjna dotycząca zakładu demonstracyjnego jest zaplanowana na pierwszą połowę 2023 r., poinformowały obie firmy we wspólnym zgłoszeniu regulacyjnym w poniedziałek, dodając, że prowadzą rozmowy z rządem Australii w sprawie dotacji w wysokości 20 mln dolarów australijskich (13,4 mln USD). Firmy poinformowały także, że jeśli projekt się powiedzie, to wykorzystanie tej technologii może zostać zwiększone do poziomu komercyjnego i może być ona potencjalnie sprzedawana na licencji stronom trzecim.