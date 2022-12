Unijne embargo na rosyjską ropę obowiązuje od 5 grudnia. Zakaz importu produktów ropopochodnych, czyli między innymi benzyny i oleju napędowego, wejdzie w życie 5 lutego.

W ciągu pierwszych 10 dni tego miesiąca Wielka Brytania i Unia Europejska zaimportowały drogą morską ponad 16 milionów baryłek oleju napędowego. Jeśli takie tempo będzie kontynuowane, to grudniowy import będzie drugim co do wielkości co najmniej od początku 2016 r. - wynika z danych dostarczonych przez spółkę Vortexa Ltd. i opracowanych przez Bloomberga.

W Europie strukturalnie brakuje oleju napędowego, Stary Kontynent od dawna polega na imporcie. Ponieważ większość grudniowych dostaw pochodziła z Azji i Bliskiego Wschodu, dostawy dają wgląd w to, jak region może radzić sobie w lutym, po wejściu w życie sankcji UE zakazujących dostaw morskich z Rosji.

Jak dotąd blisko połowa grudniowego importu oleju napędowego, mniej więcej tyle samo co w listopadzie, pochodziła od rosyjskich armatorów. Oznacza to, że UE ma jeszcze długą drogę do przebycia, zanim całkowicie odetnie się od paliwa z Rosji.

Dopiero okaże się, czy oszałamiający poziom importu z początku grudnia zostanie utrzymany. Prognostyczne dane Vortexy wskazują obecnie, że średnie przypływy w dniach 1-15 grudnia wynoszą około 1,8 miliona baryłek dziennie. Gdyby tak było do końca roku, w ostatnim miesiącu 2022 r. dostawy byłyby najwyższe od co najmniej 2016 r. – przewyższając październikowy skok, kiedy strajki we francuskich rafineriach doprowadziły do skokowego wzrostu importu.

Zdecydowana większość nierosyjskich dostaw oleju napędowego do Wielkiej Brytanii i UE pochodzi z Bliskiego Wschodu i Azji – w tym z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Indii. Więcej dostaw jest wciąż w trasie, w tym supertankowiec, który niedawno załadował pewną ilość oleju napędowego na Bliskim Wschodzie, a teraz płynie do Rotterdamu.

Głównym nabywcą oleju napędowego spoza UE jest Turcja, która jest również eksporterem. Według firmy konsultingowej Facts Global Energy Turcja potencjalnie mogłaby funkcjonować jako pośrednik, importując rosyjski olej napędowy do zużycia krajowego i eksportując produkty wytwarzane we własnych rafineriach do Europy.

Większość eksportu oleju napędowego z rosyjskich zakładów nadal płynie do UE, przede wszystkim do obszaru Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia, północno-zachodniego centrum handlu ropą naftową w Europie.

Grudzień jest ostatnim miesiącem, w którym handlowcy ICE Gasoil – głównego europejskiego rynku kontraktów terminowych na olej napędowy – będą mogli dostarczać fizyczne rosyjskie paliwo do magazynów w regionie ARA w ramach tych umów. To stanowi potencjalną zachętę dla każdego, kto chce sprzedawać rosyjski surowiec tak, by zrobić to szybko.

Nie zawsze całość rosyjskiego paliwa jest eksportowana z krajowych portów, niektóre dostawy mogą być wysyłane przez inne kraje, a to nie jest uwzględnione w statystykach.