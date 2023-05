Według raportu opublikowanego we wtorek przez berliński Mercator Institute for China Studies i Rhodium Group z Nowego Jorku, bezpośrednie inwestycje zagraniczne z Chin spadły do poziomu 7,9 mld euro, co stanowi spadek o 22 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Był to pierwszy rok, w którym inwestycje typu greenfield, które wzrosły o 53 proc., wyprzedziły inne transakcje.

Autorzy raportu stwierdzili, że do spadku przyczyniło się szereg czynników. Najważniejszymi z nich były szybujące stopy procentowe i rosnące ryzyko strategiczne związane z rosyjską inwazją na Ukrainę. Równie istotne były chińskie ograniczenia w odpływie kapitału oraz strategia Pekinu Zero Covid, która obowiązywała przez większą część 2022 r. Na całym świecie aktywność inwestycyjna Chin spadła o 23 proc.

W Europie blisko 90 proc. inwestycji napłynęło zaledwie do czterech krajów: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Węgier. Każdy z nich otrzymał duży zastrzyk inwestycji od chińskich producentów akumulatorów, którzy chcą zdominować branżę w Europie.

Zmiana sposobu inwestowania

Dyrektor Rhodium Group Agatha Kratz powiedziała, że nastąpiła „duża zmiana” w sposobie inwestowania chińskich firm w Europie.

Kratz uważa, że po latach, w których inwestycje były napędzane przez przejęcia, obecnie są one zdominowane przez inwestycje typu greenfield, przede wszystkim w fabryki akumulatorów. „Chińskie firmy inwestują miliardy w łańcuchy dostaw pojazdów elektrycznych w Europie. Stały się głównymi graczami w zielonej transformacji Europy” – powiedział Kratz.

Amperex Technology, największy na świecie producent ogniw, w tym roku rozpoczął produkcję w swojej pierwszej europejskiej fabryce we wschodnich Niemczech. Posiada też zakład o wartości 7,3 miliarda euro na Węgrzech, z koncernami Mercedes-Benz AG i Volkswagen AG wśród swoich klientów. Należąca do Chin firma Envision AESC planuje budowę fabryk akumulatorów w Hiszpanii i Francji, a EVE Energy Co., drugi dostawca ogniw produkowanych w Europie przez BMW, kupił grunty na Węgrzech.

Chiński producent akumulatorów SVolt Energy Technology zamierza rozszerzyć swoją obecność w Europie do aż pięciu fabryk, a rozmowy na temat zaopatrzenia regionalnych producentów samochodów są już w toku.

Max Zenglein, główny ekonomista MERICS uważa, że zmieniające się wzorce inwestycyjne podkreślają konkurencyjność chińskich firm, szczególnie w zakresie pojazdów elektrycznych.

Według autorów raportu, koniec chińskiej polityki zero-Covid może zwiększyć chińskie inwestycje zagraniczne w 2023 r., ale niepewność co do perspektyw gospodarczych i presja geopolityczna sprawiają, że odbicie do poziomów z połowy 2010 r. jest mało prawdopodobne.