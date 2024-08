– Minister finansów miał wczoraj urodziny. I zrobił sobie największy prezent: do północy udało mu się ustalić wszystkie kluczowe dane dotyczące budżetu na rok 2025. Czeka nas jeszcze długa droga do finału, a więc do podpisu prezydenta, ale budżet jest gotowy i to w sytuacji obiektywnie nie najłatwiejszej, jak wojna, która wymusza zmianę struktury wydatków, czy wiele spraw odziedziczonych po poprzednikach – mówił na konferencji po środowym posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Gabinet przyjął wczoraj projekt ustawy na przyszły rok. Teraz zajmie się nim Rada Dialogu Społecznego. Do końca września dokument powinien trafić do Sejmu.

Reklama

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ >>>