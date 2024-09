Zdaniem tego eksperta UE potrzebuje 800 mld euro inwestycji, by zachować konkurencyjność

W UE potrzebne są ogromne inwestycje, by jej gospodarka zachowała konkurencyjność. Potrzeba pompowania do niej w tym celu nawet 750 do 800 mld euro rocznie. Rozwiązaniem mogłoby być emitowanie wspólnego długu. Na co potrzebne są środki?