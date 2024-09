Szwajcarski Bank Narodowy zdecydował ws. stóp

Reklama

Decyzja SNB była zgodna z prognozami analityków, gdyż w sierpniu poziom inflacji spadł do 1,1 proc., co oznacza, że był to piętnasty z rzędu miesiąc, w którym inflacja mieściła się w granicach celu inflacyjnego banku. Tym samym SNB poszedł śladem Europejskiego Banku Centralnego i amerykańskiej Rezerwy Federalnej, które również ostatnio obniżyły stopy procentowe.

Obecny poziom głównej stopy procentowej w Szwajcarii - 1,0 proc. - jest najniższy od początku zeszłego roku, ale ustępujący wkrótce prezes SNB Thomas Jordan zasugerował możliwość dalszych obniżek. "Dalsze cięcia stopy procentowej przez SNB mogą stać się konieczne w nadchodzących kwartałach, aby zapewnić stabilność cen w średnim okresie" - oświadczył.

Reklama

Prognozy inflacji SNB na najbliższe lata

SNB obniżył równocześnie swoje prognozy inflacji w tym roku oraz w dwóch kolejnych. W tym roku zamiast prognozowanego w czerwcu poziomu 1,3 proc. ma ona wynieść 1,2 proc., w przyszłym ma spaść do 0,6 proc., zamiast 1,1 proc., zaś w 2026 roku jej prognozowany poziom to 0,7 proc., a nie 1,0 proc.

Jordan niedawno przyznał, że wysoki - jak na Szwajcarię - poziom stóp procentowych jest problemem. Przełożył się on na rosnący kurs franka szwajcarskiego, co utrudnia eksport szwajcarskich towarów. Na początku sierpnia frank szwajcarski osiągnął najwyższy od dziewięciu lat kurs w stosunku do euro. (PAP)