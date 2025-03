„Wtórna taryfa”, jak nazwał ją Trump, wejdzie w życie 2 kwietnia, o czym prezydent USA poinformował w poście Truth Social.

Oskarżenia wobec Maduro

Represje w stosunku do państw handlujących z Wenezuelą to odwet za to, że Wenezuela wysłała „dziesiątki tysięcy” ludzi do Stanów Zjednoczonych, którzy mają „bardzo brutalną naturę”.

Reuters przypomina, że na początku tego miesiąca Trump wydał oświadczenie o wygaśnięciu licencji, którą Stany Zjednoczone przyznały firmie Chevron od 2022 r. do działania w objętej sankcjami Wenezueli i eksportowania tamtejszej ropy naftowej. Ruch ten nastąpi po tym jak Trump oskarżył prezydenta Nicolasa Maduro o brak postępów w kwestii reform wyborczych i powrotu migrantów.

Kraje, które kupują ropę od Wenezueli

Największym nabywca wenezuelskiej ropy są Chiny. W lutym Chiny otrzymały bezpośrednio i pośrednio około 503 000 baryłek dziennie (bpd) wenezuelskiej ropy naftowej i paliwa, co stanowiło 55 proc. całkowitego eksportu.

Hiszpania, Włochy, Kuba i Indie to inni konsumenci wenezuelskiej ropy.