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Koniec mitu, że sztuczna inteligencja niszczy rynek pracy. Firmy z UE wdrażające AI zatrudniają więcej młodych pracowników, zamiast ich zwalniać

Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
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dzisiaj, 11:39
Technologie AI odmieniają gospodarkę, ale nie wywracają do góry nogami rynku pracy w UE. Wyniki badań jakie zostały upublicznione na szczycie EBC w Sintrze są optymistyczne dla pracowników.
Technologie AI odmieniają gospodarkę, ale nie wywracają do góry nogami rynku pracy w UE. Wyniki badań jakie zostały upublicznione na szczycie EBC w Sintrze są optymistyczne dla pracowników./Forsal.pl
Europejskie firmy dokonujące największych inwestycji w sztuczną inteligencję rozbudowują swoje zespoły o młodszych pracowników, zamiast je redukować. Tak wynika z danych zebranych z rynku pracy i badań pracodawców. To są twarde cyfry, które podważają przekonanie o masowym bezrobociu technologicznym w UE.

Tak, technologie AI zmieniają gospodarkę i jej krajobraz. Wyniki badań trafiły do europejskich decydentów za sprawą Ronniego Chatterji, głównego ekonomisty OpenAI, który zaprezentował je na dorocznym forum Europejskiego Banku Centralnego w Sintrze w Portugalii, jakie odbyło się między 29 czerwca a 1 lipca. Jest tylko jedno ale...

Dane o rekrutacji obalają narrację o zagładzie

Badanie Wall Street Journal opublikowane w maju wykazało, że firmy intensywnie wykorzystujące AI lub planujące jej wdrożenie były niemal trzykrotnie bardziej skłonne do zwiększenia rekrutacji na stanowiska juniorskie w 2026 roku niż do jej ograniczenia.
IBM ogłosił plany potrojenia liczby nowych pracowników na poziomie podstawowym w USA w tym roku, natomiast MetLife zwiększył zatrudnienie stażystów i świeżych absolwentów o prawie 30% w ubiegłym roku i spodziewa się dalszego wzrostu w 2026 roku. Krajowe Stowarzyszenie Uczelni i Pracodawców poinformowało w kwietniu, że pracodawcy planują zwiększyć rekrutację nowych absolwentów o 5,6% wiosną tego roku w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Zwrot nastąpił po okresie gwałtownych spadków. Według firmy badawczej Revelio Labs liczba ofert pracy na poziomie podstawowym w USA zmniejszyła się o 35% w ciągu poprzednich 18 miesięcy, a zatrudnienie juniorów w dużych firmach technologicznych spadło o 25% tylko w 2024 roku.
Jednak firmy twierdzą teraz, że AI generuje zapotrzebowanie na pracowników, którzy potrafią nadzorować zautomatyzowane systemy, weryfikować wyniki ich działania i całościowo myśleć o procesach, którymi maszyny nie są w stanie w pełni zarządzać.

Argumenty przeciw tezie, że „wprowadzanie AI równa się wypieranie pracowników z rynku"

Na Forum EBC główny ekonomista Open AI, Chatterji zaprezentował opublikowane przez OpenAI dokument ,,Ramy Transformacji Rynku Pracy w Erze AI dla rynku UE''. W tym dokumencie opisano ponad 2600 europejskich zawodów, w kontekście oddziaływania technologii AI.
Wynika z niego, że jedynie 14% miejsc pracy w UE jest narażonych na relatywnie wyższy potencjał automatyzacji w najbliższej perspektywie — mniej niż w Stanach Zjednoczonych. Około 12% europejskich miejsc pracy dotyczy zawodów, które mogą wręcz zyskać na znaczeniu, gdyż sztuczna inteligencja - AI obniża koszty i zwiększa popyt na usługi.

Chatterji przekonuje, że „otwartość na AI" jako szeroko stosowany wskaźnik mierzący, ile zadań w danej pracy mogłoby teoretycznie wykonywać AI nie jest wiarygodnym predyktorem utraty miejsc pracy.
We wcześniejszym wystąpieniu zauważył: „jest różnica między tym, co nasze modele potrafią robić, a tym, jak ludzie faktycznie z nich korzystają, i to jest największa historia AI roku 2026."

Doga krajów UE we wdrażaniu AI

Wyłaniający się obraz nie jest ani jednoznacznie optymistyczny, ani pesymistyczny. Własne opracowanie OpenAI dotyczące rynku pracy w USA wykazało, że 18% miejsc pracy jest narażonych na wyższe krótkoterminowe ryzyko automatyzacji, podczas gdy 24% prawdopodobnie przekształci swoje procesy pracy w oparciu o AI bez eliminowania pracowników.
Z badania Gallupa przeprowadzonego w lutym wynika, że połowa pracujących dorosłych Amerykanów korzysta teraz ze sztucznej inteligencji przynajmniej kilka razy w roku, a 65% zatrudnionych w organizacjach wdrażających AI deklaruje wzrost produktywności.

Pytanie, które stawiają Chatterji i zespół badawczy OpenAI, brzmi nie tyle czy AI zmieni rynek pracy, ale jak tego dokona.
Ważne jest także pytanie o to, czy instytucje zdążą przygotować pracowników, zanim zmiany ujawnią się w głównych statystykach zatrudnienia, już po fakcie.

Chodzi o instytucjonalne opanowanie całości zagadnienia Jakim jest wdrożenie technologii AI.
Przygotowanie rynku I wykorzystanie technologii oraz jej potencjału do rozwoju rynku pracy i pracowników w UE. Tak byśmy nie musieli gonić USA ani Chin.

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Źródło: forsal.pl
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski

Dziennikarz z zawodu i zamiłowania. Zajmuje się tematyką gospodarczą, prawną i finansową, szczególnie nowymi technologiami, i komunikacją oraz mediami. Poza dziennikarstwem zajmuje się fotografią, jeździ na nartach i uwielbia Hiszpanię.  Z marką INFOR związany wcześniej, zaczynał przygodę z dziennikarstwem w Gazecie Prawnej. Od kwietnia 2026 r. już jako dziennikarz internetowy przygotowuje i publikuje artykuły na portalu Forsal.pl.

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Tematy: UESztuczna inteligencjaAIopenai
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Koniec mitu, że sztuczna inteligencja niszczy rynek pracy. Firmy z UE wdrażające AI zatrudniają więcej młodych pracowników, zamiast ich zwalniać
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