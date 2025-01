Finansowanie e-usług i digitalizacji kultury

Pół miliarda złotych zostanie przyznanych na rozwój e-usług, a 400 mln zł na digitalizację zasobów kultury. Nabory wniosków zostaną ogłoszone do końca marca z puli Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC). "Trwają prace nad kolejnymi (naborami - PAP), które sukcesywnie będziemy ogłaszać w tym i kolejnych latach" - przekazała PAP Węglińska.

Priorytety CPPC na 2025 rok

Priorytetem CPPC w 2025 roku ma być też ogłoszenie dwóch naborów wniosków, finansowanych z KPO: Cyberbezpieczny rząd i Cyberbezpieczne wodociągi. "W ramach naboru Cyberbezpieczne wodociągi planowane jest wsparcie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w modernizacji i rozbudowie infrastruktury cyberbezpieczeństwa w sieciach IT" - wyjaśniła Węglińska. Granty mają zostać udzielone m.in. w obszarach organizacji, technologii i kompetencji. Jeśli chodzi o projekt Cyberbezpieczny rząd, to administracja rządowa oraz wojewodowie będą mogli otrzymywać granty na rozwój kluczowych obszarów cyberbezpieczeństwa. Łączna kwota na ten cel to 350 mln zł.

Cyberbezpieczny samorząd i kontrole NIK

Jak dodała przedstawicielka CPPC - w 2025 roku rozpocznie się realizacja projektów grantowych w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd, który ruszył w 2023 roku. Granty z FERC trafiają w tym przypadku do gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich. Na początku stycznia Najwyższa Izba Kontroli przekazała, że sprawdzi jak projekt ten realizowany był do tej pory.

CPPC planuje też stworzenie pięciu nowych sektorowych zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT). "Okres realizacji przedsięwzięć może trwać do 30 czerwca 2026 r. W związku z tym, w zależności od zakresu projektu, budowa nowych CSIRT-ów sektorowych lub rozbudowa już istniejących powinna się zakończyć do połowy 2026 r." - przekazała Agnieszka Węglińska.

Kluby Rozwoju Cyfrowego w 2025 roku

Wśród celów CPPC na 2025 roku Węglińska wymieniła również uruchomienie w pierwszym kwartale pilotażu Klubów Rozwoju Cyfrowego (KRC), czyli miejsc, w których mieszkańcy gmin będą mogli edukować się w zakresie korzystania z nowych technologii. "Przedsięwzięcie to jest dla nas bardzo ważne, dzięki niemu podniesiemy bowiem kompetencje cyfrowe dorosłych osób niwelując tym samym wykluczenie cyfrowe" - dodała przedstawicielka CPPC.

Start pilotażu KRC Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło w czerwcu ub.r. Do tej pory ustalono ramy funkcjonowania Klubów Rozwoju Cyfrowego oraz uruchomiono nabór na pierwsze ośrodki edukacyjne.

Wzmacnianie cyberbezpieczeństwa w 2024 roku

Węglińska, odnosząc się do 2024 roku poinformowała, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa uruchomiło nabory na łączną kwotę blisko 4,8 mld zł. Z tego blisko 484 mln złotych, Centrum przeznaczyło na wzmacnianie cyberbezpieczeństwa - podpisano umowę na rozbudowę zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem (System S46), do którego dołączyć ma 385 nowych podmiotów: jednostek samorządu terytorialnego, szpitali, operatorów usług kluczowych, a także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W 2024 r. CPPC podpisało też porozumienie na pierwszy etap budowy Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD). W ramach KCPD planowana jest budowa trzech centrów przetwarzania danych. Środki na ten cel pochodzą z FERC.

Misja Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa pomaga organizacjom, instytucjom i firmom realizować projekty finansowane z funduszy Unii Europejskiej. Projekty te mają na celu m.in. zapewnienie dostępu do internetu dla wszystkich obywateli, edukację Polaków w zakresie nowych technologii, digitalizację dorobku kulturalnego i naukowego, a także cyfryzację administracji publicznej, by można było załatwiać wiele spraw online, bez wychodzenia z domu. (PAP)

Monika Blandyna Lewkowicz

mbl/ mick/ js/