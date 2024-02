Trend spadkowy zaczął się już w 2009 r., a w 2020 wraz z pojawieniem się pandemii wskaźniki dzietności rozumianej jako liczba dzieci, które statystycznie może mieć kobieta w wieku reprodukcyjnym, znów spadły - poinformowało Statistics Canada w opublikowanym w środę komunikacie. Poza USA we wszystkich krajach grupy G7 zauważono spadek dzietności między 2021 a 2022 r.

Być może winny Covid-19?

„Wskaźnik dzietności zanotowany w Kanadzie w 2022 r. (1,33 dziecka na kobietę) jest najniższym zanotowanym od ponad wieku zbierania danych” - napisano w komunikacie. W 1921 r. w Kanadzie wskaźnik dzietności wynosił 3,5 dziecka na kobietę, pod koniec lat 1950. wzrósł do prawie 4, a w latach 1960. XX w. zaczął spadać. Tempo spadku dzietności było różne, w latach 1971-1972 z roku na rok dzietność spadła o 7,6 proc., a w latach 2021-2022 - o 7,4 proc.

Kanadyjscy statystycy zwrócili uwagę, że wahania liczby urodzeń w latach 2020 – 2022 są podobne do sytuacji w wielu innych krajach. „Ze względu na to, że pandemia Covid-19 rozpoczęła okres kryzysu publicznej opieki zdrowotnej oraz ekonomicznego i społecznego wstrząsu, jest możliwe, że część populacji zareagowała na ten okres ogólnej niepewności poprzez decyzje dotyczące dzieci” - napisano w komunikacie.

Od pół wieku ludność rośnie tylko dzięki imigrantom

Wykres dołączony do komunikatu wskazuje, że od 1921 r. największe spadki spodziewanej dzietności kobiet obserwowano podczas Wielkiej Depresji aż do początku drugiej wojny światowej (w latach 1929 – 1939), a następnie po 1969 r, czyli po wprowadzeniu do legalnej sprzedaży pigułek hormonalnych dla celów regulacji cyklu menstruacyjnego kobiet, a potem po 1969, gdy zdekryminalizowano antykoncepcję i usuwanie ciąży. Od 1972 r. w Kanadzie nie ma prostej zastępowalności pokoleń i przyrost ludności jest pochodną imigracji.

Między 2021 a 2022 r. spadek dzietności dotyczył wszystkich grup wiekowych wśród kobiet poniżej 40 roku życia, ale statystycy zauważyli, że od czasu zwiększenia dostępności pigułki antykoncepcyjnej spada spodziewana dzietność wśród młodszych, natomiast rośnie wśród starszych kobiet. W 1990 r. dzietność wśród kobiet w wieku 30-34 lata była wyższa niż dzietność kobiet w wieku 20-24 lata, a w 2010 r. dzietność kobiet w wieku 35–39 lat po raz pierwszy była wyższa niż kobiet w wieku 20-24 lata. Spada dzietność nastolatek, rośnie kobiet po 40. roku życia i w 2014 r. dzietność kobiet w wieku 40-44 lata była już wyższa niż kobiet w wieku 15-19 lat.

Coraz starsi rodzice

Zauważalny jest rosnący wiek rodziców. W 1977 r. statystyczna kanadyjska matka miała średnio 26,8 roku, gdy rodziła pierwsze dziecko, a w 2022 r. - 31,6 roku. Statystyczny ojciec miał w 1974 r. 30,1 roku a w 2022 r. - 34,3 roku.

Znacząco mniejszą liczbę urodzeń zaobserwowano w 11 z 13 prowincji i terytoriów. Trendy urodzeniowe są inne w Nunavut, gdzie Inuici chcą mieć dzieci. Także w Quebeku, gdzie od 1997 r. wprowadzano program tanich przedszkoli. Quebec również uelastyczniał od 2006 r. program urlopów rodzicielskich. Statystycy wskazują, że mogło się to przyczynić do zwiększonego wskaźnika dzietności w prowincji w latach 2003-2008. Program tanich przedszkoli wzorowany na quebeckim jest obecnie wdrażany w całej Kanadzie. Rząd federalny zawarł z prowincjami i terytoriami umowy w sprawie dopłat do kosztów przedszkoli, tak by rodzice nie płacili więcej niż 10 dolarów za dzień.

