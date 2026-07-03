Bon energetyczny a bon ciepłowniczy 2026. Wniosek od 1 lipca do 31 sierpnia. Komu przysługuje dopłata 1000, 2000, 3500 zł do ogrzewania?

Co to jest bon energetyczny? Krótkie przypomnienie

Bon energetyczny przysługiwał tylko w 2024 roku jako jednorazowa pomoc dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Wnioski składano od 1 sierpnia do 30 września 2024. Obowiązywały limity dochodowe:

2 500 zł na osobę – gospodarstwo jednoosobowe,

1 700 zł na osobę – gospodarstwo wieloosobowe.

Wysokość Bonu energetycznego w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym wynosiła:

300 zł – 1 osoba,

400 zł – 2–3 osoby,

500 zł – 4–5 osób,

600 zł – 6 osób i więcej.

Dla rodzin ogrzewających dom energią elektryczną kwoty były podwojone, czyli:

600 zł – gospodarstwo jednoosobowe,

800 zł – gospodarstwo składające się z 2 do 3 osób,

1000 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe 4 do 5 osób,

1200 zł – co najmniej 6 osób.

Świadczenie wypłacono ok. 2,4 mln gospodarstw domowych.

Bon energetyczny – czy będzie w 2026 roku?

Ministerstwo Klimatu jednoznacznie potwierdziło, że bonu energetycznego nie będzie w 2026 roku, dodając, że było to rozwiązanie jednorazowe. Świadczenie zostało wprowadzone jako forma wsparcia w okresie wysokich cen energii elektrycznej. Obecnie rząd zrezygnował z powszechnej dopłaty do rachunków za prąd i zamiast tego skierował pomoc do wybranej grupy odbiorców najbardziej narażonych na wzrost kosztów ogrzewania. Temu właśnie służy bon ciepłowniczy, który przysługuje osobom korzystającym z ciepła systemowego i spełniającym kryteria dochodowe.

Bon ciepłowniczy 2026 – komu przysługuje?

Bon ciepłowniczy to obecnie główna forma wsparcia dla gospodarstw domowych. Świadczenie przysługuje tylko odbiorcom ciepła systemowego (mieszkania w blokach, spółdzielniach, wspólnotach), ale to dopiero pierwszy warunek. Drugi to cena ciepła. Gospodarstwo musi płacić za energię co najmniej 170 zł/GJ netto. Jeżeli koszt jest niższy, wniosek zostanie odrzucony. To właśnie dlatego wiele dużych miast zostało z programu całkowicie wyłączonych. Tam, gdzie stawki nie przekraczają 170 zł/GJ, mieszkańcy nie spełniają kryterium.

Jak sprawdzić, ile płacimy za ciepło systemowe?

Takie dane publikują spółki ciepłownicze, które obsługują konkretne osiedla, a spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek wystawić zaświadczenie z aktualną stawką. Bez tego dokumentu rozpatrzenie wniosku nie będzie możliwe.

Ile wynosi bon ciepłowniczy 2026?

W 2026 roku dopłaty w ramach bonu ciepłowniczego wynoszą:

170–200 zł/GJ netto - 1000 zł ,

, 200–230 zł/GJ netto - 2000 zł ,

, powyżej 230 zł/GJ netto - 3500 zł.

Wsparcie zostanie wypłacone pod koniec 2026 roku.

Bon ciepłowniczy 2026 - kryterium dochodowe

Dochód to trzeci warunek, aby móc starać się o bon ciepłowniczy. Świadczenie w pełnej wysokości otrzymają osoby, które nie przekraczają progu 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jeśli dochód jest wyższy, świadczenie zostanie odpowiednio pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że każda złotówka powyżej limitu obniża wysokość dopłaty o dokładnie tyle samo.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o bon ciepłowniczy 2026?

Wniosek o bon ciepłowniczy 2026 trzeba złożyć od 1.07.2026 do 31.08.2026.

Rząd zapowiada jeszcze jeden system dopłat

Od 2027 roku ma wejść w życie system dopłat osłonowych związanych z ETS2, czyli nowym unijnym podatkiem od emisji CO₂, który podniesie koszty paliw i ogrzewania. Rząd przygotowuje program, w którym emeryci i renciści o niskich dochodach oraz gospodarstwa zagrożone ubóstwem energetycznym, mają otrzymywać 300 zł kwartalnie, czyli 1200 zł rocznie, przez 5 lat. Nowy program to wsparcie, które ma być finansowane ze Społecznego Funduszu Klimatycznego.

Jednak od czasu pierwszych zapowiedzi nie pojawił się jeszcze ostateczny projekt ustawy określającej dokładne zasady wypłat. Nadal trwają prace nad polskim planem wydatkowania środków SFK, z którego do Polski ma trafić kilkadziesiąt miliardów złotych na łagodzenie skutków ETS 2.

Czy w 2026 roku będą jeszcze jakieś inne dopłaty do ogrzewania?

Na dziś obowiązują następujące formy wsparcia:

bon ciepłowniczy,

dopłaty osłonowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych (dla najuboższych),

lokalne programy gminne, np. dopłaty do wymiany pieców lub ciepła sieciowego.

Brakuje natomiast ogólnopolskich dodatków węglowych, gazowych czy na pellet. Te programy zakończyły się w 2023–2024 roku i nic nie wskazuje na to żeby miały by w najbliższych dwóch latach.