Waloryzacja emerytur 2026 - ile wyniesie?

Rząd ogłosił wskaźnik waloryzacji na poziomie 5,3%. To niewiele mniej niż w 2025 roku, gdy podwyżka wyniosła 5,5%. Jakie będą kwoty po waloryzacji 2026?

Minimalna emerytura wzrośnie z 1 878,91 zł do około 1 978,5 zł brutto, czyli ok. 1 800 zł na rękę

Przykładowo:

Emerytura aktualnie 3 000 zł brutto - po waloryzacji 3 159 zł zł brutto, ok. 2 796 zł netto .

- po waloryzacji . Emerytura 4 000 zł brutto - po waloryzacji 4 212 zł brutto ,ok. 3 627 zł netto.

Dla wielu seniorów oznacza to kilkadziesiąt złotych więcej co miesiąc, a przy wyższych świadczeniach nawet blisko 200 zł dodatkowo.

Nowa waloryzacja emerytur. Wyższe wypłaty już w lutym 2026

Standardowo waloryzacja emerytur startuje 1 marca. W 2026 roku ten dzień wypada jednak w niedzielę, dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizuje przelewy wcześniej, w ostatni dzień roboczy lutego, czyli 27 lutego.

Oznacza to, że część emerytów otrzyma podwyższone świadczenie jeszcze przed końcem lutego, bez żadnych wniosków i dodatkowych formalności. To techniczna zmiana w kalendarzu, ale jej efekt jest bardzo konkretny, pieniądze pojawią się szybciej na kontach emerytów.

13. i 14. emerytura 2026. Co się zmieni?

Trzynasta emerytura w 2026 roku będzie równa minimalnej emeryturze po waloryzacji, czyli około 1 978,5 zł brutto. Wypłaty tradycyjnie zaplanowano na kwiecień. Warto jednak wiedzieć już dziś, że Wielkanoc wypada wyjątkowo wcześnie, bo 5–6 kwietnia. Ci seniorzy, którzy standardowo dostają wypłaty 1. lub 6. dnia miesiąca, trzynastkę dostaną przed świętami wielkanocnymi, pozostali już po świętach.

Czternasta emerytura najprawdopodobniej zostanie wypłacona we wrześniu 2026 roku, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Przypomnijmy, że pełną 14. emeryturę dostają Ci, których podstawowa emerytura/renta (brutto) nie przekracza 2900 zł. Powyżej tego progu, świadczenie jest pomniejszane na zasadzie "złotówka za złotówkę".

Wcześniejsza wpłata na konta seniorów

Choć sama waloryzacja nie będzie rekordowa w 2026 roku, to wcześniejszy termin wypłat emerytur i trzynastek dla wielu emerytów będzie pozytywną niespodzianką. Zamiast czekać do marca, wyższe świadczenie pojawi się na koncie jeszcze w lutym, a trzynastka przed świętami. Dla seniorów liczy się nie tylko wysokość podwyżki, ale też moment, w którym pieniądze faktycznie trafiają do portfela.