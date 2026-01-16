Przypominamy, że w marcu 2026 emerytury i renty przejdą coroczną waloryzację. Choć ostateczny wskaźnik nie jest jeszcze oficjalnie zatwierdzony, wszystko wskazuje na podwyżkę 4,88-4,9%. To bezpośrednio przełoży się nie tylko na podstawowe świadczenia, ale też na wysokość 13. emerytury.

Jaka będzie wysokość emerytury w 2026 roku?

Od 1 marca 2026 emerytury i renty wzrosną w ramach ustawowej waloryzacji. Zabezpieczona w budżecie kwota 22 mld zł oraz prognozy inflacji i wzrostu wynagrodzeń wskazują, że świadczenia mogą wzrosnąć o około 4,9%. Jeśli tak się stanie podstawowa emerytura wzrośnie z 1878,92 zł brutto do 1970,98 zł brutto.

Ile wyniesie 13 emerytura w 2026 roku "na rękę"?

Trzynasta emerytura w 2026 roku wyniesie brutto tyle ile emerytura podstawowa, czyli 1970,98 zł dla wszystkich. Różnice mogą pojawić się w kwocie netto z uwagi na podatek i składkę zdrowotną.

Dodatkowe świadczenie jest opodatkowane na takich samych zasadach jak emerytura lub renta, czyli:

potrącana jest składka zdrowotna 9% ,.

,. zaliczka na podatek dochodowy 12%.

Zatem, dla osób z podstawową emeryturą do 2500 zł brutto, 13. emerytura netto wyniesie około 1 793,59 zł netto. Dla osób z emeryturą powyżej 2500 zł brutto, kwota netto będzie niższa i wyniesie około 1 710,00 zł, ponieważ zostanie od niej potrącony podatek dochodowy.

Czy wszyscy emeryci dostaną trzynastą emeryturę 2026?

13. emerytura w 2026 roku zostanie wypłacona wszystkim emerytom i rencistom, którzy mają prawo do świadczenia emerytalnego lub rentowego na dzień wypłaty, bez względu na wysokość podstawowego świadczenia.

13. emerytura 2026 - kiedy wypłata?

Wypłata 13. emerytury nastąpi w kwietniu 2026, razem z podstawowym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Dodatkowe pieniądze wypłaci ZUS oraz KRUS. Trzynastka jest przyznawana automatycznie, bez konieczności składania wniosków.

Dla kogo 13. emerytura 2026?

“Trzynastka” przysługuje wszystkim osobom, które na dzień wypłaty świadczenia mają prawo do jednej z form świadczenia długoterminowego z ZUS, KRUS, służb mundurowych lub innych systemów emerytalnych.

Aby otrzymać trzynastkę w 2026, trzeba być uprawnionym do jednego z następujących świadczeń na dzień 31 marca 2026: