„Poleciłem przygotowanie odpowiednich rent specjalnych dla wszystkich osób z rodzin poszkodowanych w katastrofie, w kopalni Pniówek” – powiedział Mateusz Morawiecki w sobotę na konferencji prasowej w Warszawie.

Dodał też, że liczy na sukces akcji ratowniczej, która trwa w kopalni Zofiówka.

„W przypadku katastrofy, która zdarzyła się dzisiejszej nocy, to ciągle mam nadzieję, że ofiar tam nie będzie i że 12 zastępów ratowniczych, które tam pracują, wydobędzie górników żywych” – stwierdził premier.

W środę w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Pniówek doszło do wybuchu metanu, po którym w kolejnych dniach doszło do jeszcze kilku wybuchów wtórnych. Wskutek katastrofy poniosło śmierć 5 osób a kilkunastu pracowników kopalni jest lżej rannych. Ratownicy próbują się dostać do strefy wybuchu, aby dotrzeć do zaginionych pracowników kopalni.

Z kolei w sobotę o godz. 3.40 nad ranem doszło do wstrząsu w kopalni Zofiówka w woj. śląskim (kopalnia również należy do JSW). Poszukiwanych jest 10 pracowników.