"Według wstępnych danych za rok 2022 cały dług general government w relacji do PKB może być niższy niż w roku 2015 i może to być nawet poniżej 50 proc." - powiedział Skuza podczas senackiej debaty nad ustawą budżetową na 2023 r. Zastrzegł, że "są to szacunki".

"Spadek polskiego długu general government z 57 proc. PKB w roku 2020 w latach równie trudnych. Lata 2021 i 2022 to były lata wyzwań, a ten dług spada do ok. 50 proc. PKB. Myślę, że to jest duży spadek, jeśli ma się na względzie to, że to jest spadek z 57 do 50 proc., czyli o 7 punktów procentowych. […] Myślę, że tu ta relacja jest naprawdę dobra" - wskazał.

Jak podało w grudniu ub.r. Ministerstwo Finansów, relacja długu general government do PKB na koniec III kw. wyniosła 2022 r. 50,3 proc. i spadła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 1,1 pkt proc. oraz o 3,4 pkt proc. w porównaniu z końcem 2021 r.