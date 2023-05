Dyrektor wskazał, że na 335 mld zł wsparcia dla gospodarki złożyły się programy, jakie BGK realizuje zarówno ze środków własnych, środków z programów zleconych (np. ze środków unijnych), a także ze "zmobilizowanego kapitału prywatnego". Dodał, że oprócz wsparcia przedsiębiorców, bank prowadzi też działalność związaną m.in. z finansowaniem mieszkalnictwa, ochroną zdrowia, infrastrukturą, transportem i logistyką, czy finansami publicznymi.

Pytany o narzędzia wsparcia, które cieszą się największą popularnością wśród przedsiębiorców, wskazał, że są to różnego rodzaju gwarancje kredytowe. "Rozwijamy tę działalność, bo przekonaliśmy się, że w sytuacjach kryzysowych jest ona szczególnie istotna" - powiedział. Dodał, że w porównaniu z okresem przed pandemią zapotrzebowanie na gwarancje BGK wzrosło niemal czterokrotnie; wcześniej ich wartość wynosiła ok. 10 mld zł rocznie, a obecnie jest ok. 40 mld zł. "Z naszych badań wynika, że obecnie prawie co czwarta złotówka kredytu, który jest udzielany małym i średnim firmom jest zabezpieczona przez gwarancje de minimis oferowane przez BGK za pośrednictwem banków kredytujących" - wskazał.

Olszak powiedział też, że oprócz zwykłego instrumentu gwarancyjnego, BGK umożliwia również uzyskanie dopłaty do oprocentowania kredytu, która jest formą dotacji refundującej części zapłaconych odsetek.

"Korzystając ze środków unijnych z nowej perspektywy finansowej będziemy też udzielać przedsiębiorcom dopłaty do kapitału zaciągniętego kredytu" - poinformował Olszak. "To oznacza, że wraz z gwarancją firma otrzyma również dotację, która częściowo zredukuje zadłużenie" - wyjaśnił.

Podkreślił, że procedura wnioskowania o wsparcie BGK jest bardzo prosta. "Przedsiębiorca w banku kredytującym składa dwa wnioski: o kredyt i naszą gwarancję" - powiedział. Dodał, że BGK współpracuje z większością banków, więc "wsparcie gwarancyjne BGK jest powszechnie dostępne”. Ponadto - jak poinformował - z instrumentów BGK korzystają również duże firmy.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest polskim bankiem rozwoju. Jego misją - jak czytamy na stronie - jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. "Nasza rola w budowaniu silnej i stabilnej gospodarki polega na rozwoju współpracy i aktywizowaniu sektora prywatnego i publicznego po to, aby zwiększać potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego" - napisano.(PAP)

autorka: Ewa Wesołowska