Dodatek dla sieroty zupełnej to forma wsparcia finansowego, która ma na celu częściową rekompensatę za utratę opieki rodzicielskiej. Świadczenie przyznawane jest osobom, które utraciły oboje rodziców i są uprawnione do renty rodzinnej. Mogą z niej skorzystać także osoby, których ojciec nie był znany, a matka zmarła. Co ważne, nie ma tu znaczenia wiek osoby ubiegającej się o dodatek - mogą to być zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, o ile nadal są uprawnione do renty rodzinnej.

Ile wynosi kwota dodatku?

Od 1 marca 2024 roku, w wyniku waloryzacji kwota tego dodatku została ustanowiona na 620,36 zł miesięcznie, wcześniejsza kwota wynosiła 553,30 zł.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby ubiegać się o dodatek dla sierot zupełnych, konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej (formularz ERRD),

Dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców,

Dokument potwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia wnioskującego, z którego wynika, że ojciec nie jest znany.

Dokumenty można złożyć w dowolnym czasie po spełnieniu wspomnianych warunków - nie ma więc określonego terminu, w którym należy to zrobić. Wniosek można przekazać osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS, za pośrednictwem operatora pocztowego, a także w polskim urzędzie konsularnym dla osób przebywających za granicą.

Ile czasu trzeba czekać na decyzję?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 30 dni na wydanie decyzji od momentu wyjaśnienia wszystkich okoliczności niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Warto zaznaczyć, że w przypadku ewentualnych niejasności ZUS może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, które ma na celu ustalenie wszystkich niezbędnych faktów do podjęcia decyzji.