Renta wdowia to dwa świadczenia. Kto dostanie pieniądze z dwóch źródeł?

Renta wdowia to połączone świadczenia, np. 100 proc. świadczenia własnego oraz 15 proc. świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku lub odwrotnie (tzw. zbieg świadczeń). Część uprawnionych osób otrzyma świadczenie z dwóch instytucji: z ZUS i z innego organu emerytalno-rentowego. Oznacza to, że tacy klienci otrzymają w jednym miesiącu dwie wypłaty w różnych terminach.

ZUS wyjaśnił, że osoby te dostaną jedną decyzję – od tego organu, który będzie wypłacał 15 proc. świadczenia. Druga instytucja poinformuje o kontynuowaniu wypłaty dotychczasowego świadczenia w wysokości 100 proc.

ZUS jest jedną z instytucji, które realizują ustawę o rencie wdowiej – obsłuży ok. 90 proc. wszystkich wniosków. Od 1 stycznia do 27 czerwca 2025 r. do Zakładu wpłynęło blisko 972 tys. wniosków – najwięcej ze wszystkich instytucji.

Nie tylko ZUS wypłaca rentę wdowią. Jakie instytucje?

Inne organy emerytalno-rentowe to: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Biuro Emerytalne Służby Więziennej (BESW), Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE), Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA).

Renta wdowia nie dla każdego. ZUS wymaga spełnienia czterech warunków. Jakich?

Jeśli wniosek o rentę wdowią wpłynie do ZUS do 31 lipca 2025 r. i zostanie rozpatrzony pozytywnie, świadczenia będą wypłacane także za lipiec. Wniosek złożony w następnych miesiącach i rozpatrzony pozytywnie spowoduje uruchomienie wypłaty od miesiąca, w którym wniosek trafi do ZUS.

Aby ZUS mógł wypłacić rentę wdowią, osoba wnioskująca powinna spełnić łącznie wszystkie cztery warunki. Kobieta powinna mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna co najmniej 65 lat, do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej, nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat przez kobietę, 60 lat przez mężczyznę oraz nie być obecnie w związku małżeńskim.

ZUS może odmówić renty wdowiej. Jak odwołać się od decyzji?

ZUS wyda decyzję, w której odmówi ustalenia zbiegu świadczeń, jeżeli wdowa lub wdowiec nie spełnią choćby jednego ze wskazanych warunków lub jeżeli wysokość przynajmniej jednego z ustalonych świadczeń uwzględnianych w zbiegu przekroczy albo będzie równa kwocie limitu, czyli trzykrotności kwoty najniższej emerytury.

Od wydanych przez ZUS decyzji w sprawie renty wdowiej będzie przysługiwało odwołanie do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie będzie można złożyć za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Na stronie www.zus.pl jest dostępna interaktywna ankieta, dzięki której można sprawdzić, czy ma się uprawnienia do renty wdowiej. Ankieta w postaci pytań sprawdza krok po kroku, czy dana osoba spełnia wszystkie warunki wymagane do przyznania świadczenia. Link do ankiety: https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/ankieta-renta-wdowia.