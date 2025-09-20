rozwiń >

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia w 2025?

W 2025 roku dodatek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75 lat wynosi 348,22 zł miesięcznie, a dla inwalidów wojennych całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji - 522,33 zł.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny 2025?

Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany osobom, które:

  • ukończyły 75 lat,
  • pobierają emeryturę lub rentę z ZUS lub KRUS.
  • są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, a nie ukończyły jeszcze 75 lat.

Czy trzeba złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny 2025?

W przypadku osób powyżej 75. roku życia, dodatek jest przyznawany automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Świadczenie to jest wypłacane razem z emeryturą lub rentą, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym senior ukończył 75 lat.

Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, które nie ukończyły 75 lat muszą złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny.

Kiedy dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny nie jest wypłacany osobom, które:

  • przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywają poza placówką przez więcej niż 2 tygodnie w miesiącu,
  • są rencistami po 75. roku życia, pobierającymi rolnicze świadczenia rentowe i nie zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej.
  • pobierają zasiłek pielęgnacyjny.

Czy można otrzymywać jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny?

Nie. Nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie. Jeśli osoba uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, ZUS dokona odpowiednich korekt w wypłatach.

Czy dodatek pielęgnacyjny jest opodatkowany?

Nie. Dodatek jest wolny od podatku dochodowego i nie podlega egzekucji komorniczej.

Dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia - ważne informacje

  1. Brak opodatkowania i egzekucji - dodatek pielęgnacyjny jest wolny od podatku dochodowego i nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej. Oznacza to, że nie może być zajęty przez komornika ani inne organy egzekucyjne.
  2. Waloryzacja świadczenia - wysokość dodatku pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji, która odbywa się 1 marca każdego roku. W 2025 roku kwota dodatku została podniesiona do 348,22 zł miesięcznie.
  3. Wyższy dodatek dla inwalidów wojennych - osoby uznane za inwalidów wojennych, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, mogą otrzymać wyższy dodatek pielęgnacyjny w wysokości 522,33 zł miesięcznie.