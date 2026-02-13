Inflacja na poziomie 1,7 proc. [PROGNOZA]

W piątek Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o inflacji w styczniu 2026 r.

- Szacujemy, że inflacja w styczniu 2026 r. obniżyła się do 1,7 proc. r/r z 2,4 proc. r/r w grudniu. Tak silny spadek to efekt kumulacji kilku korzystnych czynników: dalszego hamowania inflacji żywności, pogłębienia spadków cen paliw, umiarkowanego wzrostu cen nośników energii oraz wyraźnego wyhamowania inflacji bazowej – powiedział PAP ekonomista Kamil Pastor z PKO BP.

Silny złoty i tani import z Chin obniżają inflację

Wyjaśnił, że za spadkiem inflacji stoi m.in. silny złoty oraz tani import z Chin. Jego zdaniem, zwiększa to presję na spadek cen towarów.

„Źródłem niepewności pozostaje coroczna zmiana koszyka inflacyjnego oraz jednorazowa zmiana klasyfikacji towarów i usług. Wpływ pierwszej poznamy w marcu, wraz z danymi za luty, drugiej – już przy publikacji wstępnych danych za styczeń. W obu przypadkach trudno oszacować skalę i kierunek oddziaływania, ale efekt może być istotny” – powiedział ekonomista PKO BP.

Przypomniał, że rok temu aktualizacja koszyka obniżyła inflację o 0,4 pkt proc. w ujęciu rocznym. W 2024 r. rewizja obniżyła inflację o 0,2 pkt proc., a w 2023 – o 0,6 pkt proc.

„Oceniamy, że powrót inflacji do celu ma trwały charakter. To otwiera drogę do wznowienia obniżek stóp procentowych już na marcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej” – powiedział Kamil Pastor.