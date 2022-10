Jak podał francuski urząd statystyczny, szczególnie silny był w październiku przyrost artykułów żywnościowych - 11,8 proc., w tym 16,9 proc. w przypadku produktów świeżych. Ceny energii wzrosły o 19,2 proc. wobec 17,9 proc. we wrześniu. Towary przemysłowe podrożały o 4,2 proc., ceny usług o 3,2 proc., a tytoniu o 0,3 proc.

Według danych Insee inflacja we Francji wzrosła w październiku 2022 r. o 6,2 proc. rdr, w porównaniu do 5,6 proc. we wrześniu i 5,9 proc. w sierpniu br. Tegoroczne październikowe wskazanie jest najwyższym wynikiem miesięcznym od czerwca 1985 r., w którym zanotowano we Francji wzrost cen o 6,4 proc. w ciągu jednego roku.

W swoim raporcie z początku października Insee wskazywał, że spodziewa się lekkiego spowolnienia inflacji w październiku przed jej odbiciem w listopadzie i grudniu wraz z zakończeniem rządowych rabatów na stacjach paliw. Inflacja wzrosła jednak szybciej niż oczekiwano.

Francuski Narodowy Instytut Statystyczny szacuje obecnie, że w ciągu roku zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (HICP) wzrośnie o ponad 7 proc.

Według Eurostatu roczna stopa inflacji w strefie euro wzrosła we wrześniu do 9,9 proc.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)