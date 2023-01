Raporty nie są jednak optymistyczne. O zamiarach redukcji załóg mówi 25 proc. podmiotów gospodarczych ankietowanych przez firmy badające rynek, choć dla pracodawców to ostateczność, bo trudno znaleźć i wyszkolić zwłaszcza fachowców.

5,2 proc. wyniosła w grudniu stopa bezrobocia w Polsce i była tylko o 0,1 wyższa niż miesiąc wcześniej. Liczba redukcji etatów w ramach zwolnień grupowych w 2022 r. była jednak większa niż rok wcześniej. Objęły one niemal 13,9 tys. pracowników, wobec 13,6 tys. w 2021 r. - wynika z sondy przeprowadzonej przez DGP w wojewódzkich urzędach pracy. Przedsiębiorcy zasygnalizowali jednak w minionym roku, że wypowiedzenia chcą wręczyć ponad 19 tys. pracowników, a to oznacza, że kolejne 5 tys. już niedługo może je otrzymać.

Ewa Bilicka-Stęporowska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wylicza, że w 2021 r. sześć firm w regionie zwolniło w sposób grupowy 71 pracowników, a w 2022 r. dwie - łącznie 52 osoby. Jak jednak dodaje, w listopadzie ubiegłego roku tylko jeden podmiot z powiatu namysłowskiego zapowiedział zamiar zwolnienia 120 osób. To firma zajmująca się produkcją wyrobów stolarskich dla budownictwa. Zwolnienia będą realizowane od stycznia do lipca.

Sygnały o redukcjach napływają też do urzędów pracy w innych regionach kraju. WUP w Rzeszowie mówi o 24 osobach, które pożegnają się z pracodawcą w branży budowlanej. - To nowe zgłoszenie. Co do starszych, to do sierpnia 2022 r. pięć zakładów planowało zwolnienie 599 pracowników. W analogicznym czasie 2021 r. trzy zgłoszenia dotyczyły 588 osób - mówi Bartosz Kostecki, kierownik wydziału informacji statystycznej rzeszowskiego WUP, i dodaje, że w 2022 r. firmy zwolniły 204 osoby, wobec 238 w 2021 r.